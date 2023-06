M&M Car Discount in June 2023: नई कार पर पैसे बचाने का है मौका, जून में Mahindra के इन गाड़ियों पर मिल रहा 65000 रुपये का डिस्काउंट

महिंद्रा एंड महिंद्रा की नई कार खरीदने का प्लान कर रहे ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल जून 2023 में कंपनी की कुछ चुनिंदा गाड़ियों पर 65000 रुपये तक डिस्काउंट मिल रहा है. इस डिस्काउंट ऑफर का फायदा वे अपने नजदीकी डीलरशिप से महिंद्रा की Thar, XUV300 और Balero Neo खरीदकर उठा सकते हैं. इसके लिए 30 जून तक ग्राहकों के पास मौका है. जानकारी के मुताबिक चुनिंदा डीलरशिप द्वारा इस महीने यह डिस्काउंट ऑफर पेश किया जा रहा है. हालांकि Mahindra Scorpio N और XUV700 कार इस डिस्काउंट ऑफर के दायरे से बाहर है. चुनिंदा मॉडल पर मिल रहा ये डिस्काउंट देश के अलग-अलग शहरों में कार की उपलब्धता के आधार पर भिन्न भी हो सकता हैं. ऐसे में ग्राहकों को सलाह है कि वे खरीदारी से पहले अपने नजदीकी डीलरशिप पर जाकर डिस्काउंट के सभी पहलुओं और कीमत में बारे में अच्छी तरह जान लें. Mahindra Thar Mahindra Thar (एक्सप्रेस ड्राइव/रिप्रेजेंटेटिव फोटो) इस महीने महिंंद्रा थार की खरीदारी कर कुल 65000 रुपये बचाया जा सकता है. जिसमें 40000 रुपये कैश डिस्काउंट और 25000 रुपये एक्सचेंज स्कीम के तहत शामिल है. यह डिस्काउंट महिंद्रा थार SUV के LX 4X4 ऑटोमैटिक वेरिएंट पर उपलब्ध है. इस डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाने के लिए ग्राहक 30 जून 2023 तक कंपनी के अधीकृत डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं. Also Read: 2023 Hero HF Deluxe vs Honda Shine 100: कौन है बेहतर? नई बाइक खरीदने से पहले चेक करें कीमत, इंजन समेत हर डिटेल Mahindra Balero Neo Mahindra Bolero Neo (एक्सप्रेस ड्राइव: रिप्रेजेंटेटिव फोटो) Mahindra XUV300 पेट्रोल वेरिएंट की तरह बलेरो निओ (Balero Neo) पर भी 55000 रुपये तक डिस्काउंट का फायदा उठाया जा सकता है. इस SUV के कुछ चुनिंदा वेरिएंट पर 30000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट (एक्सेसरीज) और 25000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है. ग्राहकों के लिए खास बात ये है कि Balero Neo SUV पर कंपनी की तरफ से अतिरिक्त कार्पोरेट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. हालांकि कंपनी की ओर ऑफर किया गया 10000 रुपये का कार्पोरेट डिस्काउंट चुनिंदा वेरिएंट पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध है. Mahindra XUV300 Mahindra XUV300 (एक्सप्रेस ड्राइव: रिप्रेजेंटेटिव फोटो) जून 2023 में महिंद्रा XUV300 के पेट्रोल वेरिएंट की खरीदारी कर 55000 रुपये तक बचाया जा सकता है. ग्राहक इस महीने के अंत तक इस डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं. ग्राहक XUV300 पेट्रोल वेरिएंट पर इस ऑफर के तहत 30,000 रुपये कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज स्कीम के अंतर्गत 25000 रुपये तक बोनस का लाभ उठा सकते हैं. वहीं XUV300 टर्बोस्पोर्ट वेरिएंट पर 10000 रुपये कैश डिस्काउंट और 10000 रुपये तक एक्सचेंज बोनस का बेनिफिट दिया जा रहा है.