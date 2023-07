Mahindra XUV700 की 6-सीटर वर्जन आई नजर, इस गाड़ी में मिल सकती हैं ये खूबियां

Mahindra XUV700 के 6-सीटर वेरिएंट के लॉन्च टाइमलाइन के बारे में महिंद्रा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आई है. हालांकि फिलहाल बाजार में उपलब्ध मौजूदा वर्जन की कीमत 14.01 लाख रुपये से 26.18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है.

Mahindra XUV700 6-seater में मिलने वाले संभावित फीचर्स का ब्योरा यहां देख सकते हैं.

अगस्त 2021 में लॉन्च के बाद से ही XUV700 महिंद्रा के विकास को गति देने में सहायक रही है. बाजार में इसकी मांग ऐसी रही कि खरीदारों को बुकिंग के बाद XUV700 के लिए एक साल से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा. मतलब इसके लिए वेटिंग पीरियड काफी लंबी रही. अब तक महिंद्रा को XUV700 के लिए 78,000 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं. Mahindra XUV700 6-सीटर आई नजर XUV700 की तस्वीरें (स्पाई) इंटरनेट पर तेजी से शेयर की जा रही हैं. उम्मीद है कि महिंद्रा XUV700 की अपकमिंग वेरिएंट 6-सीटर होगी. जिन लोगों को अब तक XUV700 के वेरिएंट के बारे में पता न हो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा समय में महिंद्रा XUV700 दो सीटिंग लेआउट- 5-सीटर और 7-सीटर में उपलब्ध है. महिंद्रा XUV700 7-सीटर SUV की तरह अपकमिंग 6-सीटर गाड़ी में सीटों की 3 लाइनें नजर आ सकती हैं. हालांकि उसमें फर्क बस इतना भर होगा कि बीच वाली लाइन में एक बेंच सीट के बजाय दो कैप्टन सीटें देखने को मिल सकती है. सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में अंतर के अलावा XUV700 के अपकमिंग 6-सीटर वेरिएंट बाकी दूसरे वेरिएंट से अलग होने की ज्यादा अलग होने का अनुमान नहीं है. Also Read: Hyundai EXTER SUV देश में लॉन्च, कीमत 5.99 लाख से शुरू, चेक करें वेरिएंट, इंजन समेत हर डिटेल Mahindra XUV700 6-seater हाल ही में नजर आई इमेज में देखा गया कि महिंद्रा की संभावित अपकमिंग गाड़ी को अच्छी तरह से कवर किया गया था., उम्मीद है कि बाजार में आने वाली 6-सीटर वेरिएंट का एक्सटिरीयर डिजाइन मौजूदा XUV700 के समान बाहरी डिज़ाइन के जैसा होगा. XUV700 के 5 सीटर और 7-सीटर वेरिएंट में जिस तरीके का C-आकार में LED हेडलैंप क्लस्टर, एलॉय व्हील, L-आकार में LED टेललैंप और बंपर दिए गए हैं. इससे काफी हद तक मिलती जुलती बनावट आने वाली गाड़ी में भी देखने को मिल सकेगी. Mahindra XUV700 6-seater: मिल सकते हैं ये इंजन विकल्प XUV700 का 6-सीटर वर्जन दो इंजन विकल्पों के साथ आ सकता है. जिसमें से एक 2.0-लीटर mStallion टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और दूसरा 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन होगा. पहला इंजन 197 bhp का पवार और अधिकतम 380 Nm टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा. दूसरी ओर, ऑयल बर्नर दो मोड में उपलब्ध हो सकता है. 153 bhp / 360 Nm और 183 bhp / 450 Nm. ट्रांसमिशन के लिए पेट्रोल और डीजल दोनों इंजनों को 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया होगा. बता दें कि XUV700 के टॉप-एंड डीजल ऑटोमैटिक ट्रिम्स, AX7 और AX7L में भी ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प मिलता है. Mahindra XUV700 6-seater: संभावित वेरिएंट्स और मुकाबला उम्मीद है कि XUV700 का 6-सीटर वर्जन हाई-एंड ट्रिम्स तक सीमित होगा ताकि यह प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए हर संभव क्रिएचर कॉम्फॉर्ट की पेशकश कर सके. महिंद्रा का 6-सीटर XUV700 लॉन्च के बाद बाजार में उपलब्ध MG Hector Plus, Tata Safari और Hyundai Alcazar जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे सकती है.