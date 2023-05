Global NCAP Crash Tests: गाडियों के सुरक्षा की जांच करने वाली एंजेसी ग्लोबल एनसीएपी (Global NCAP) ने मंगलवार को मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) के पापुलर मॉडल- ‘वैगनआर’ (WagonR) और ‘ऑल्टो के10’(Alto K10) को क्रैश टेस्ट के बाद वयस्कों की सुरक्षा के लिए क्रमश: एक और दो स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है.

ग्लोबल एनसीएपी के हालिया क्रैश टेस्ट में दोनों मॉडल को बच्चों की सुरक्षा के लिए ‘शून्य’ स्टार दिया गया है. मारुति ने कहा है कि कंपनी के वाहन देश के दुर्घटना सुरक्षा नियमनों को पूरा करते हैं. ये नियमन यूरोप के मानकों के अनुरूप हैं.

