2023 Maruti Suzuki Brezza: अपडेट के बाद मारुति ब्रेजा मैनुअल की घट गई माइलेज, क्या है वजह?

Maruti Suzuki Brezza Update: मारुति सुजुकी ने अपनी ब्रेज़ा (Maruti Suzuki Brezza) को अपडेट किया है. कंपनी ने सब-4 मीटर SUV में कई नए फीचर्स शामिल किए हैं. 2022 में मारुति ने भारतीय बाजार में ब्रेजा का फेसलिफ्ट वर्जन पेश किया था.उसके बाद अब इस SUV का पहला अपडेट समाने आया है. आइए एक नजर नई मारुति सुजुकी ब्रेज़ा (2023 Maruti Suzuki Brezza) पर डालते हैं. 2023 Maruti Brezza मैनुअल की क्यों कम हुई माइलेज? मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने अभी भी अपडेटेड ब्रेजा में 101.6bhp पावर जनरेट करने वाले 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन को बरकरार रखा है, लेकिन इस कार के मैनुअल वर्जन से माइल्ड हाइब्रिड तकनीक (mild hybrid technology) को हटा दिया गया है. इस तकनीक सा फायदा यह है कि इसमें दिया गया स्माल इलेक्ट्रिक मोटर टॉर्क को बढ़ा देता है. और यह तकनीक गाड़ी के माइलेज पर बिना असर डाले इसकी रफ्तार को बनाए रखने में मदद भी करती है. बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए स्टॉप-स्टार्ट कंडिशन में यह तकनीक इंजन को बंद कर देगा. यहा कारण है कि बिना माइल्ड हाइब्रिड तकनीक के ब्रेज़ा मैनुअल की फ्यूल एफिशिएंसी 20.15 किलोमीटर प्रति लीटर से घटकर 17.38 किलोमीटर प्रति लीटर हो गई है. Also Read: Manipur Violence: दो और महिलाओं का रेप के बाद मर्डर, दो महीने में कोई गिरफ्तारी नहीं, परिवार का क्या है कहना? वहीं दूसरी तरफ अपडेटेड मारुति ब्रेजा का ऑटोमैटिक वर्जन माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक से लैस है और यह एक लीटर फ्यूल के इस्तेमाल से 19.80 किलोमीटर की दूरी तय करती है यानी अपडेट के बाद भी नई कार की माइलेज बरकरार है. ब्रेजा के CNG मॉडल में कोई बदलाव नहीं किया गया है यह पेट्रोल मोड में 99.2bhp पावर और CNG मोड में 86.6bhp पावर ही जनरेट करता है. 2023 Maruti Brezza इन फीचर से है लैस 2023 मारुति ब्रेज़ा अब स्टैंडर्ड फीचर के साथ आती है. इसमें अब सभी 5 सीटें थ्री-प्वाइंट सीटबेल्ट (three-point seatbelts) से एक्विप हैं. इसके साथ ही कॉम्पैक्ट SUV मारुति ब्रेजा के सभी वेरिएंट में सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर वार्निंग फीचर भी देखने को मिलती है. यह फीचर हाल ही में भारतीय बाजार में पेश किए गए मारुति सुजुकी के Fronx और Jimny मॉडल में भी शामिल की गई है. इसके अलावा मारुति सुजुकी ब्रेजा के टॉप वेरिएंट ZXi के मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रिम में हेड-अप डिस्प्ले (head-up display), सनरूफ (sunroof), 6 एयरबैग (six airbags), 360-डिग्री कैमरा (360-degree camera), 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर Arkamy का साउंड सिस्टम और वायरलेस ऐपल कारप्ले,एंड्रॉइड ऑटो जैसी तमाम फीचर दिए गए हैं.