Maruti Suzuki eVX: मारुति की पहली ई-कार टेस्टिंग के दौरान आई नजर, कब होगी लॉन्च और क्या है खूबियां, चेक करें

Maruti Suzuki eVX: ऑटो एक्सपो 2023 में मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कार eVX की पहली झलक पेश की गई थी. अब टेस्टिंग के दौरान यह कार पौलैंड में नजर आई है.

मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार 2025 में लॉन्च हो सकती है. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार eVX टेस्टिंग दौरान पोलैंड की सड़कों पर देखी गई. कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी ने जनवरी 2023 में आयोजित ऑटो एक्सपो में कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार की पहली झलक पेश किया था. उम्मीद है कि यह ई-कार 2025 में लॉन्च हो सकती है. Maruti Suzuki eVX electric: डिजाइन टेस्टिंग के दौरान पोलैंड की सड़कों पर नजर आई मारुति eVX ई-कार पूरी तरह से ब्लैक कलर से कवर किया गया था, लेकिन इसके आकार और डिजाइन की बात करें तो यह Fronx और Grand Vitara के जैसी दिखती है. इस साल आयोजित हुए देश के सबसे बड़े मोटरशो ऑटो एक्सपो (Auto Expo 2023)के दौरान मारुति की तरफ शोकेस किए गए कॉन्सेप्ट ई-कार में व्हील रिम्स के बड़े डिज़ाइन को दिखाया गया था, लेकिन टेस्टिंग के दौरान नजर आई ई-कार में सिंपल मल्टी-स्पोक एलॉय व्हील देखी गई. मारुति eVX में एक ऊंचा बोनट हुड है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें LED हेडलाइट्स को जोड़ने वाली क्रोम स्ट्रिप है और यह बड़े आकार के फ्रंट ग्रिल के ऊपर स्थित है. साइड से देखने पर मारुति eVX कार में Fronx मॉडल की तरह चौकोर आकार का व्हील आर्च दिखाई देता है. खास कूपे जैसी स्लोपिंग रूफलाइन (sloping roofline) के अलावा लेटेस्ट Fronx कार की तरह ही दमदार सी-पिलर एरिया नजर आ रहा है. eVX ई-कार में LED टेल लैंप भी दिखाई दे रहा है. Also Read: Maruti Suzuki eVX electric: एंटीरियर मारुति eVX कंपनी की पहली कार होगी जिसमें मैसिव स्क्रीन नजर आएगी. बड़ी साइज की यह स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन डिस्प्ले के रूप में भी काम करेगी. टेस्टिंग के दौरान ई-कार का डैशबोर्ड पूरी तरह से कवर किया गया था. इस दौरान केवल वर्टिकल रूप से डिज़ाइन किया गया एयर कंडीशन वेंट नजर आया. अपकमिंग ई-कार में एडिशनल स्टोरेज स्पेस होगा. इसमें सेंट्रल कंसोल के नीचे स्टोरेज स्पेस होगी. इसके अलावा ड्राइवर सीट के नीचे पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगी होगी. वीडियो देखें | ऑटो एक्सपो में पेश की गई Maruti Suzuki eVX की झलक Maruti Suzuki eVX: पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन मारुति सुजुकी की तरफ से इलेक्ट्रिक कार मिलने वाले पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया गया है. बताया जा रहा है कि इसमें 60 kWh का बैटरी लगी होगी. कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज पर यह ई-कार 550 किलोमीटर का रेंज देगी. मारुति eVX कार ईवी को समर्पित एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर आधारित है. डाइमेंसन की बता करें तो इस कार की लंबाई 4,300 मिमी, चौड़ाई 1,800 मिमी और ऊंचाई में 1,600 मिमी होगी.