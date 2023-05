Maruti Suzuki Fronx SUV लॉन्च, कीमत 7.46 लाख से शुरू, टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू समेत इन तमाम कारों से है टक्कर

Maruti Suzuki Fronx SUV: मारुति Fronx के बेस सिग्मा वैरिएंट को 7.46 लाख रुपये और टॉप अल्फा टर्बो वैरिएंट को 13.13 लाख रुपये एक्सशोरूम कीमत में खरीदा जा सकता है.

Maruti Suzuki Fronx SUV के लिए कंपनी को पहले ही भारी संख्या में आर्डर मिल चुकी है.