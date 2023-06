Maruti Suzuki Invicto MPV: 5 जुलाई को होगी लॉन्च, मारुति सुजुकी की नई कार में मिलेगी ये खूबियां

Maruti Suzuki Invicto MPV इनोवा हाईक्रॉस के प्लेटफार्म पर आधारित है. इसमें मिलने वाली 5 खूबियों का ब्योरा यहां देख सकते हैं.

भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी की इनविक्टो MPV 5 जुलाई को लॉन्च होगी.

मारुति सुजुकी 5 जुलाई को इनविक्टो (Maruti Suzuki Invicto) लॉन्च कर प्रीमियम MPV सेगमेंट में कदम रखेगी. नई थ्री-रो वाली गाड़ी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस (Toyota Innova Hycross) के प्लेटफार्म पर आधारित होगी. इसे कंपनी के प्रीमियम ब्रांड नेक्सा (Nexa) के तहत बेचा जाएगा. इनविक्टो में पहली बार ऐसे फीचर्स पेश किए जाएंगे जो मारुति सुजुकी के किसी भी वाहन में नहीं हैं. Maruti Suzuki Invicto: ADAS और सेफ्टी फीचर रिप्रजेंटेटिव फोटो (Innova Hycross) इनविक्टो पहली मारुति सुजुकी की MPV होगी जो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) से लैस होने वाली है. कंपनी पहले ही कन्फर्म कर चुकी है कि फुल-साइज़ MPV में यह मॉडर्न सेफ्टी फीचर मिलेगी.इनविक्टो में टोयोटा सेफ्टी सेंस सूट- ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, प्री-कोलिशन सिस्टम, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, लेन ट्रेस असिस्ट और ऑटो हाई बीम पेशकश की जाएगी. मारुति की नई MPV इनविक्टो में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर के तौर पर 6 एयरबैग मिलेंगे. Maruti Suzuki Invicto: नई कार में मिलेंगे टेलगेट रिप्रजेंटेटिव फोटो (Innova Hycross) टोयोटा इनोवा की तरह मारुति सुजुकी इनविक्टो में भी पावर्ड टेलगेट लगी होगी. इस फीचर की बदौलत ट्रंक या कुंजी फोब पर दिए गए बटन को क्लिक करके बूट लिड को बड़े आसानी से खोला जा सकेगा. इससे बैग और अन्य चीजों को को गाड़ी के बूट में रखने में आसानी होगी और निकलने में भी सहूलियत हो जाएगी. Also Read: 2023 Hero Xtreme 160R 4V vs Bajaj Pulsar N160: कौन सी बाइक है बेहतर, खरीदने से पहले कीमत, इंजन समेत हर डिटेल चेक करें Maruti Suzuki Invicto: Ottoman लाउंज सीट रिप्रजेंटेटिव फोटो (Innova Hycross) टोयोटा के लक्ज़री सेगमेंट वाली गाड़ी इनोवा हाईक्रॉस की टॉप ट्रिम लेक्सस (Lexus) में ओटोमन सीट (Ottoman seat) देखने को मिलता है. इसी तर्ज पर अगले महीने लॉन्च होने वाली मारुति इनविक्टो में भी ओटोमन सीट मिलेगी. ये कैप्टेन सीट्स दूसरे यात्रियों को बैठने के कई विकल्पों के साथ रिक्लाइन पोजीशन और एक्सपैंडेबल लेग रेस्ट जैसे बटन के टल से पैंपर करेंगी. इनोवा हाइक्रॉस की तरह इनविक्टो की सीटों में शानदार लेदर अपहोल्स्ट्री मिलने की उम्मीद है. Maruti Suzuki Invicto: ड्राइवर मेमोरी सीट रिप्रजेंटेटिव फोटो (Innova-Hycross) मारुति की गाड़ियों में मिलने वाली वेंटिलेटेड फ्रंट सीट से लेकर सभी खूबियां इनविक्टो में भी देखने को मिलेगी. ड्राइवर सीट को ऊपर ले जाने के लिए नॉच मिलेगा. ड्राइवर सीट 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है जो एक वर्सेटाइल सीटिंग पोजिशन मुहैया कराती है. यह सीट मेमोरी फ़ंक्शन के साथ भी आती है जो ड्राइवर के बैठने की पोजिशन को सरंक्षित रखने में सक्षम है. बटन की मदद से सीट के पिछले पोजिशन को दोबारा हासिल करने की अनुमति देती है. Invicto दो सीट सेटिंग सेव करने में सक्षम होगी. सेटिंग्स बदलने के लिए बस मेमोरी बटन 1 या 2 को दबाकर ड्राइविंग पोजिशन को सेट की जा सकेगी. Maruti Suzuki Invicto: एडिशनल गुडिज रिप्रजेंटेंटिव फोटो (Innova-Hycross) मारुति सुजुकी इनविक्टो को एमपीवी सेगमेंट में बेंचमार्क बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है. यही वजह है कि मारुति सुजुकी के किसी कार में पहली बार इलेक्ट्रोक्रोमिक रियरव्यू मिरर, फ्रंट और रियर दोनों के लिए मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर सनशेड और प्रीमियम 9-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम जैसी कई खूबियों के साथ आएगी.