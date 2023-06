Maruti Suzuki Invicto MPV: नई मारुति कार से 5 जुलाई को उठेगा पर्दा, Innova Hycross आधारित प्रीमियम गाड़ी में मिलेंगे तमाम फीचर

Maruti Suzuki Today Officially Announced that Its Upcoming Premium MPV Will Be Named ‘Invicto’: कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने आज एलान कर बताया कि भारतीय बाजार में आने वाली कंपनी की प्रीमियम MPV के नाम इनविक्टो (Invicto) होगा.कंपनी की बिल्कुल नई Invicto MPV टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस (Toyota Innova Hycross) प्लेटफार्म पर आधारित होगी और ये भारतीय बाज़ार में कंपनी की प्रीमियम पेशकश होगी. उम्मीद है कि मारुति कि नई गाड़ी तमाम लेटेस्ट फीचर से लैस होगी. आइए एक नजर मिलने वाले अनुमानित खूबियों पर डालते हैं.

Maruti Suzuki Invicto: डिजाइन और फीचर

मारुति सुजुकी की अपकमिंग इनविक्टो कार इनोवा हाईक्रॉस (Innova Hycross) का रि-बैज्ड वर्जन होगी लेकिन नई कार के डिजाइन में बदलाव देखने को मिलेगा. इसमें मारुति सुजुकी का लोगो के साथ-साथ नए डिजाइन का ग्रिल और एलॉय व्हील में अपडेट मिल सकता है. फीचर के लिहाज से देखें तो यह थ्री-रो प्रीमियम MPV स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 10.1 इंच के टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बड़े आकार के पैनोरमिक सनरूफ (panoramic sunroof), एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) समेत तमाम लेटेस्ट फीचर से लैस होगा.

Maruti Suzuki Invicto: इंजन और गियरबॉक्स

मारुति इनविक्टो इनोवा हाईक्रॉस प्लेटफार्म पर आधारित बताई जा रही है. ऐसे में इसमें पावरट्रेन विकल्प भी इसके समान मिलने की उम्मीद है. नई इनविक्टो MPV में 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 171 bhp पावर और 205 Nm टार्क जनरेट करता हैय ट्रासंमिशन के लिए इस इंजन को CVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया होगा. एक अन्य पावरट्रेन भी मिल सकता है. इसमें इलेक्ट्रिक मोटर के साथ TNGA 2.0-लीटर चार-सिलेंडर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन होगा. इस नए तरह के इंजन को ई-सीवीटी के साथ जोड़ा गया होगा.

Maruti Suzuki Invicto: कीमत और मुकाबला

भारतीय बाजार में आने वाली मारुति सुजुकी की प्रीमियम इनविक्टो कार से 5 जुलाई 2023 को पर्दा उठेगा. यह बाजार में कंपनी की प्रमुख पेशकश होगी. उम्मीद है कि अपकमिंग इनविक्टो MPV की एक्स-शोरूम कीमत 18 लाख रुपये से 30 लाख रुपये के बीच होगी. इस कार के लिए बुकिंग जल्द ही शुरू होगी. लॉन्च के बाद मारुति की यह नई कार बाजार में उपलब्ध Mahindra XUV700, Kia Carnival जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी.

(Article : Shakti Nath Jha)