Maruti Suzuki Jimny: मारुति जिम्नी के माइलेज का खुलासा, एक लीटर फ्यूल में कितना चलेगी ये SUV, चेक करें

Maruti Suzuki Jimny 5 Door SUV के माइलेज का खुलासा हो चुका है. एक लीटर पेट्रोल के इस्तेमाल से यह अपकमिंग SUV कितना सफर कराएगी ब्योरा यहां चेक कर सकते हैं.

Maruti Suzuki Jimny 5 Door SUV:मारुति सुजुकी भारतीय बाजार में अपनी मोस्ट अवेटेड Jimny 5 Door SUV को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. (फोटो: एक्सप्रेस ड्राइव)

Maruti Suzuki Jimny ARAI Mileage Revealed: मारुति सुजुकी अपनी मोस्ट अवेटेड कार जिम्नी (Maruti Suzuki Jimny) को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. नई SUV को कंपनी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चला रही है. इस साल 26 मई को Maruti Jimny SUV की फर्स्ट ड्राइव का इंप्रेशन लाइव होगा. इसके साथ ही अब मारुति ने अपकमिंग जिम्नी 5-डोर SUV के फ्यूल एफिशिएंसी यानी फ्यूल इकोनॉमी से जुड़े आंकड़ों का खुलासा भी कर दिया है. नई मारुति सुजुकी जिम्नी के माइलेज (ARAI-सर्टिफाईड) का जिक्र वेरिएंट के आधार पर नीचे लिस्ट में जिक्र किया गया है. Maruti Suzuki Jimny: ARAI सर्टिफाईड माइलेज Maruti Suzuki Jimny की माइलेज. मारुति सुजुकी ने दावा है कि भारतीय बाजार में आने वाली जिम्नी 5-डोर SUV (Maruti Suzuki Jimny) की पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट एक लीटर फ्यूल के इस्तेमाल से 16.94 किलोमीटर माइलेज देने में सक्षम है. इसकी पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट एक लीटर फ्यूल के इस्तेमाल से 16.39 किलोमीटर का माइलेज देती है. ये माइलेज के आंकड़ें ARAI सर्टिफाईड हैं. लॉन्च के बाद सड़कों पर चलने के दौरान माइलेज में ड्राइविंग पैटर्न और रोड की स्थिति के आधार पर माइलेज में अंतर देखने को मिल सकता है. New Parliament House: कांग्रेस का बड़ा बयान, पीएम नहीं बल्कि राष्ट्रपति करें नए संसद भवन का उद्घाटन, AIMIM, RJD, CPI का मिला साथ Maruti Suzuki Jimny: इंजन और गियरबॉक्स नई मारुति सुजुकी जिम्नी में पावर जनरेशन के लिए 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा. यह इंजन 103 bhp का पावर और 134 nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए इस इंजन के साथ दो तरह के गियरबॉक्स- 5-स्पीड मैनुअल और 4-स्पीड टॉर्क-कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन जोड़े गए हैं. कस्टमर मनमुताबिक इंजन विकल्प को चुन सकत हैं. बेहतर ऑफ-रोड क्षमताओं के लिए इसे मानक के रूप में AllGrip Pro 4X4 सिस्टम मिलेगा. Maruti Suzuki Jimny: कीमत और मुकाबला अगले महीने यानी जून 2023 में मारुति सुजुकी जिम्नी की कीमतें सामने आएंगी. इसे दो वेरिएंट- ज़ेटा ( Zeta) और अल्फा (Alpha) में पेश किया जाएगा. मारुति के इस मोस्ट अवेटेड SUV की एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये से 13.99 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है. मारुति जिम्नी 5-डोर SUV बाजार में उपलब्ध महिंद्रा थार और फोर्स गोरखा जैसे गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी. (Article : Shakti Nath Jha)