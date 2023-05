Maruti Suzuki Jimny की कीमतों का 7 जून को होगा खुलासा, लॉन्च से पहले नई SUV के लिए 30000 मिले आर्डर

Maruti Suzuki Jimny के लिए अब तक 30,000 से अधिक आर्डर मिल चुके हैं. हाल ही में कंपनी ने इस SUV के माइलेज का खुलासा किया था.

Maruti Suzuki Jimny SUV का फर्स्ट इंप्रेशन उत्तराखंड के देहरादून में किया जा रहा है. (फोटो : एक्सप्रेस ड्राइव)

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की मोस्ट अवेटेड SUV जिम्नी (Maruti Suzuki Jimny 5-door SUV) के लॉन्च की तारीख नजदीक है. हालिया मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मारुति सुजुकी जिम्नी 5 डोर SUV की कीमतों का खुलासा 7 जून, 2023 को होगा. इसकी बुकिंग 12 जनवरी को शुरू हुई थी. अपने आधिकारिक लॉन्च से पहले इस SUV के लिए कंपनी को 30,000 से अधिक ऑर्डर मिल चुके हैं. Maruti Suzuki Jimny: बुकिंग और डिलीवरी जनवरी 2023 में आयोजित ऑटो एक्सपो कार्यक्रम में नई मारुति सुजुकी जिम्नी 5-डोर SUV की पहली झलक देकने को मिली थी. अपनी आधिकारिक शुरुआत की. 12 जनवरी से ही इस SUV के लिए बुकिंग जारी है. करीब 5 महीने में मारुति सुजुकी ने अपनी अपकमिंग जिम्नी SUV के लिए 30,000 से आर्डर मिल चुके हैं. इस कार की कीमतों का एलान अगले महीने हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है. लॉन्चिंग के बाद जल्द ही लेटेस्ट Jimny 5 Door SUV की डिलीवरी शुरू होने की संभावना है. Maruti Suzuki Jimny: इंजन और माइलेज Maruti Suzuki Jimny SUV में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा. यह इंजन 103 bhp पावर और 134 Nm टार्क पैदा करता है. ट्रांसमिशन के लिए इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 4-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर AT चुनने का विकल्प है. सुपीरियर ऑफ-रोड कैपेबिलिटी के लिए इसमें AllGrip Pro 4X4 सिस्टम मिलेगा. पेट्रोल इंजन से लैस इस अपकमिंग कार के माइलेज सबंधी सभी ब्योरा यहां लिकं पर क्लिक करके देख सकते हैं. Maruti Suzuki Jimny: मारुति जिम्नी के माइलेज का खुलासा, एक लीटर फ्यूल में कितना चलेगी ये SUV, चेक करें Maruti Suzuki Jimny: कीमत और मुकाबला नई मारुति सुजुकी जिम्नी के कीमतों का एलान अगले महीने यानी जून 2023 में हो सकता है. इसे दो वेरिएंट- ज़ेटा ( Zeta) और अल्फा (Alpha) में पेश किया जाएगा. मारुति के इस मोस्ट अवेटेड SUV की एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये से 13.99 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है. मारुति जिम्नी 5-डोर SUV बाजार में उपलब्ध महिंद्रा थार और फोर्स गोरखा जैसे गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी.