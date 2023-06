Maruti Suzuki Jimny की कीमतों का हुआ खुलासा, महिंद्रा थार से मुकाबला, क्या है इसमें खास?

Maruti Suzuki Jimny price: मारुति सुजुकी ने अपने मोस्ट-अवेटेड ऑफ-रोडर जिम्नी की कीमतों के एलान कर दिया है.

Maruti Suzuki Jimny price: Jimny की शुरुआती कीमत 12 लाख रुपये होगी.

Maruti Suzuki Jimny price: मारुति सुजुकी ने अपने मोस्ट-अवेटेड ऑफ-रोडर जिम्नी की कीमत की घोषणा कर दी है. कंपनी के बयान के मुताबिक इसकी शुरुआती कीमत 12.74 लाख रुपये होगी. जिम्नी आज से देश के सभी नेक्सा शोरूम में डिलीवरी के लिए उपलब्ध होगी. जिम्नी को पहली बार इस साल की शुरुआत में ऑटो एक्सपो में पेश किया गया था. जिम्नी (5-द्वार) ऑटोमैटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ जीटा और अल्फा वेरिएंट में उपलब्ध होगी. कंपनी का क्या है कहना? जिम्नी की कीमतों की घोषणा करते हुए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ, हिसाशी टेकुची ने कहा, “हम भारतीय बाजार में रोमांच के प्रतीक क्लासिक जिम्नी को पेश करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. Suzuki की ALLGRIP PRO (4WD) तकनीक द्वारा ऑपरेटेड यह गाड़ी अपनी पुरानी डिजाइन और असाधारण ऑफ-रोड क्षमताओं के साथ यह साल 1970 से ही सभी स्टीरियोटाइप को तोड़ रही है.” उन्होंने कहा, “जिम्नी का लॉन्च हमारे एसयूवी पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और देश की सबसे बड़ी एसयूवी निर्माता बनने के हमारे लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.” Also Read: Ather EV: एथर ई-स्कूटर लेना हुआ आसान, 5 साल के फाइनेंस प्लान पर इतना भरना होगा EMI थार से है टक्कर मारुति सुजुकी जिम्नी कार निर्माता के 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है जो 103bhp और 134Nm का टार्क बनाता है. Jimny में एक लो-रेश्यो ट्रांसफर केस है जो SUV को ऑफ-रोडिंग में मदद करता है. जिम्नी में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और पुश स्टार्ट/स्टॉप बटन भी देखने को मिलेगा. भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी जिम्नी की टक्कर महिंद्रा थार से होगी. थार पहले से ही उत्साही लोगों के बीच पहली पसंद बनकर उभरी है.