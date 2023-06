Maruti Alto K10 Tour H1: मारुति ने लॉन्च किया टूर H1, ऑल्टो पर आधारित है नई कार, चेक करें हर डिटेल

Maruti Suzuki Tour H1: लेटेस्ट कॉमर्शियल हैचबैक पेट्रोल और CNG वर्जन में उपलब्ध है. Tour H1 पेट्रोल की कीमत 4.8 लाख रुपये और CNG मॉडल की कीमत 5.7 लाख रुपये से शुरू है.

Maruti Alto K10 Tour H1: मारुति सुजुकी की Alto K10 आधारित कॉमर्शियल हैचबैक तमाम सेफ्टी फीचर से लैस है. (फोटो : मारुति सुजुकी)

Maruti Suzuki Launches Alto K10 Based Tour H1 for Commercial Segment at Rs 4.8 Lakh: कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) ने कॉमर्शियल सेगमेंट में अपनी एक नई एंट्री लेवल हैचबैक टूर एच1 (Maruti Suzuki hatchback Tour H1) भारतीय बाजार में लॉन्च किया. कंपनी के लेटेस्ट CV की कीमत 4.8 लाख रुपये से शुरू है. लेटेस्ट कॉमर्शियल हैचबैक कंपनी के आल्टो K1 मॉडल पर आधारित है. मारुति सुजुकी ने शुक्रवार को बताया कि मारुति सुजुकी Tour H1 मॉडल को CNG वर्जन में भी उपलब्ध है. इस वर्जन की कीमत 5.7 लाख रुपये है. इसमें एक लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है. Maruti Alto K10 Tour H1: माइजेल और इंजन ऑल्टो K10 आधारित मारुति सुजुकी Tour H1 में 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है. कंपनी की ये नई कॉमर्शियल हैचबैक पेट्रोल और फैक्टरी फिटेड S-CNG दोनों वर्जन में उपलब्ध है. मारुति सुजुकी की Tour H1 फ्यूल एफिशिएंट है. कंपनी का दावा है कि एक लीटर पेट्रोल के इस्तेमाल से यह कॉमर्शियल हैचबैक 24.60 किलोमीटर माइलेज देने में सक्षम है. वहीं CNG वेरिएंट एक किलो CNG के इस्तेमाल से 34.46 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. Hero Passion Plus बाइक लॉन्च, Honda Shine 100 को देगी कड़ी टक्कर, चेक करें कीमत, फीचर समेत हर डिटेल Maruti Alto K10 Tour H1 : सेफ्टी फीचर्स नई CV तमाम लेटेस्ट सेफ्टी फीचर से लैस है. एमएसआई के सीनियर एग्जिक्यूटिव (सेल्स एंड मार्केटिंग) शशांक श्रीवास्तव ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि शुरुआती स्तर का यह कॉमर्शियल व्हीकल आल्टो K10 की विरासत और भरोसे को आगे बढ़ाने वाला है. उन्होंने बताया कि यह मॉडल नेक्स्ट जनरेशन के 10सी इंजन (next-gen K 10C engine) के साथ आता है जिसमें ढेरों कॉम्फर्ट, कन्वेनिएंस और सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. 5 जुलाई को Maruti Engage India की दिखेगी पहली झलक एक साल के भीतर मारुति सुजुकी भारतीय बाजार में ग्रैंड विटारा, फ्रोंक्स और जिम्नी 3 नई SUV पेश कर चुकी है. अब कंपनी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस आधारित एक प्रीमियम MPV पेश करने की तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि मारुति सुजकी बाजार में आने वाली अगली पेशकश इंगेज इंडिया (Maruti Suzuki Engage India) होगी. कंपनी इस नई MPV की पहली झलक अगले महीने की 5 तारीख को पेश करेगी.