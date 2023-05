Maruti Suzuki WagonR: वैगनआर की बिक्री ने पार किया 30 लाख का आंकड़ा, देश में सबसे अधिक बिकने वाली है कार

कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) की पापुलर हैचबैक कार (Maruti Suzuki Wagon R) की बिक्री का आंकड़ा बीते दो दशकों में 30 लाख के पार कर चुका है. कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. करीब 23 साल में कंपनी ने इस आंकड़ें को पार किया है. साल […]

Maruti Suzuki WagonR: मारुति वैगनआर की भारतीय बाजार में एक्स-शोरूम कीमत 5.54 लाख रुपये से 7.42 लाख रुपये के बीच है. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) की पापुलर हैचबैक कार (Maruti Suzuki Wagon R) की बिक्री का आंकड़ा बीते दो दशकों में 30 लाख के पार कर चुका है. कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. करीब 23 साल में कंपनी ने इस आंकड़ें को पार किया है. साल 1999 में पहली बार भारतीय बाजार में इस कार को पेश किया गया था. मारुति ने अपने बयान में कहा कि 30 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा वैगनआर मॉडल की देश में कामयाबी को दर्शाता है. मौजूदा समय में भी मारुति की वैगनआर देश में सबसे अधिक बिकने वाली कार है. Maruti Suzuki WagonR: कीमत और स्पेसिफिकेशन मारुति वैगनआर की भारतीय बाजार में एक्स-शोरूम कीमत 5.54 लाख रुपये से 7.42 लाख रुपये के बीच है. कंपनी की यह कार बाजार में दो तरह के पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है. बेस वेरिएंट में 1.0-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 66 bhp का पावर जनरेट करने में सक्षम है. ट्रांसमिशन के लिए इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जुड़ा है. इसके अलावा मारुति वैगनार में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन भी मिलता है जो 88 bhp का पावर जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और AMT चुनने का विकल्प है. मौजूदा समय में कंपनी की ये कार बाई-फ्यूल CNG वर्जन में उपलब्ध है. Motorola Edge 40 फोन 23 मई को होगा लॉन्च, वायरलेस चार्जिंग, 32MP फ्रंट कैमरा समेत मिलेंगे तमाम खास फीचर वैगनआर को भारतीय बाजार में इस साल किया था लॉन्च कंपनी के सीनियर एग्जिक्यूटिव ऑफिसर (सेल्स एंड मार्केटिंग) शशांक श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि वैगनआर कार देश की पापुलर हैचबैक में से एक है. साल 1999 में पहली बार भारतीय बाजार में कंपनी ने यह कार पेश की थी. 2008 में वैगनआर ने 5 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया था. उसके बाद 20 लाख का आंकड़ा 2017 और 25 लाख इकाई की बिक्री का आंकड़ा 2021 में पार किया था. श्रीवास्तव ने कहा कि वैगनआर रखने वाले करीब 24 फीसदी ग्राहकों ने बाद के सालों में इसके नए एडिशन खरीदकर इस मॉडल के प्रति अपना लगाव जाहिर किया है.