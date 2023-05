New Maruti Suzuki MPV: मारुति सुजुकी जल्द लॉन्च करेगी नई MPV, जुलाई से शुरू होगी बिक्री

मारुति सुजुकी की नई MPV टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के प्लेटफॉर्म पर आधारित है. भारत में दोनों कंपनियां आपसी सहयोग से कई गाड़ियां लॉन्च कर चुकी हैं.

इससे पहले टोयोटा-मारुति सुजुकी पार्टनरशिप के तहत बलेनो-ग्लैंजा और ब्रेजा-अर्बन क्रूजर को पेश कीजा चुकी है.