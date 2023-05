Maserati Grekel Folgore: मासेराती के पहली ई-कार की झलक, 2024 में होगी लॉन्च, BMW iX, Jaguar i-Pace को देगी टक्कर

Maserati Grecale Folgore Revealed to Rival BMW iX, Jaguar i-Pace: मशहूर इटालियन कारों की टॉप लिस्ट में फरारी (Ferrari) और लेम्बोर्गिनी (Lamborghini) के बाद मासेराती (Maserati) का नाम आता है. लक्जरी बनाने वाली ये इटालियन ब्रांड इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जल्द ही अपनी पहली कार रोल ऑउट करेगी. ई-कार की लॉन्चिंग के ऐसा करने वाली मासेराती पहली इटालियन ब्रांड हो जाएगी. हाल ही में आयोजित शंघाई ऑटो शो (Shanghai Auto Show) में कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV- ग्रीकेल फोल्गोर (Grecale Folgore) की झलक पेश की. अपकमिंग कार 550bhp पावर और 820Nm टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. मासेराती अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV को 2024 में पेश करेगी. कंपनी की नई ई-SUV लॉन्च के बाद बाजार में उपलब्ध BMW iX, Jaguar i-Pace और अपकमिंग Porsche Macan EV को कड़ी टक्कर देगी. अपकमिंग मासेराती ग्रीकेल फोल्गोर (Maserati Grecale Folgore) ई-कार में कई खास फीचर देखने को मिलेगें. आइए उन फीचर पर एक नजर डालते हैं. Maserati Grecale Folgore: इलेक्ट्रिक मोटर, चार्जिंग टाइम और रेंज मासेराती के अन्य वाहनों की तरह अपकमिंग ग्रीकेल फोल्गोर को भी इटली में डिजाइन और तैयार किया जाएगा. ग्रैन ट्यूरिज्मो फोल्गोर (GranTurismo Folgore) के विपरीत ग्रीकेल फोल्गोर (Grecale Folgore) में ट्रिपल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप नहीं मिलेगा.इस अपकमिंग ई कार में डुअल मोटर सेट-अप दिया होगा. इस इलेक्ट्रिक कार अधिकतम 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाया जा सकेगा. मासेराती के मुताबिक ग्रेकाले फोल्गोर महज 4.1 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम होगी और यह ई-कार 16.1 सेकंड में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकेगी. दिए गए डुअल मोटर सेटअप में ई-कार के दोनों एक्सल पर एक 205kW का इलेक्ट्रिक मोटर लगा होगा. इसमें ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम मिलेगा. Maserati Grecale Folgore कंपनी ने बताया कि अपकमिंग ग्रेकाले फोल्गोर स्टेट ऑफ द आर्ट 400V आर्किटेक्चर पर बेस्ड है. इसमें 105 kWh की बैटरी लगी होगी. सिंगल चार्ज पर करीब 500 किलोमीटर का रेंज देगी. इस ई-कार को 150kW सुपरफास्ट चार्जिंग स्टेशन पर 29 मिनट में 20 से 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकेगा. बताया जा रहा है कि मासेराती के इस पहले ई-कार 9 मिनट चार्ज पर 100 किलोमीटर का रेंज देने में सक्षम होगा. इसमें चार ड्राइविंग मोड- मैक्स रेंज, जीटी, स्पोर्ट और ऑफरोड नजर मिलेंगे. इसके अलावा यह एंटायर इलेक्ट्रिक SUV रेंज एयर सस्पेंशन सेटअप के साथ आएगा. Maserati Grecale Folgore: डिजाइन अपकमिंग ग्रेकाले फोल्गोर कंपनी के सिग्नेचर एरोडायनामिक डिजाइन में होने के कारण काफी हद तक मासेराती जैसी नजर आएगी. कंपनी के व्हीकल का फ्रंट Trofeo वर्जन से काफी मिलता जुलता है लेकिन इसमें ट्वीक्ड इनवर्टेड ग्रिल (tweaked inverted grille) और फ्रंट बम्पर में बड़े एयर नेस्टेड दिए गए हैं. मासेराती ने ई-कार के रियर डिफ्यूज़र को री-डिज़ाइन किया है. बता दें कि ईवी में एग्जॉस्ट की जरूरत नहीं होती है. कंपनी के एरोडायनामिक का दायरा बढ़ाने के लिए ग्रेकाले फोल्गोर में 19, 20 और 21 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं.अपकमिंग SUV खास डार्क ब्राउन कलर में पेश किया जाएगा. हालांकि इसके बैज और ब्रेक कॉलिपर्स को कॉपर कलर में डिजाइन किया गया है. Maserati Grecale Folgore अपकमिंग मासेराती ई-कार के इंटीरियर को देखें तो इसके केबिन को तैयार करने में रिसाइकल्ड मैटेरियल इकोनाइल (Econyl) का इस्तेमाल किया गया है. इकोनाइल आमतौर पर रिसाइकल्ड नायलॉन फाइबर से बनाया जाता है. ई-कार के केबिन को एंबिएंस लाइट्स के साथ कार्बन कॉपर 3D टच दिया गया है. इसमें सेंटर में 12.3 इंच का टचस्क्रीन लगा होगा और इसके ठीक नीचे डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल कंसोल मिलेगा. सेफ्टी और सुविधाजनक बनाने के लिए यह कार जेस्चर कंट्रोल से लैस होगा. यह फीचर एयर कंडीशनर तक एक्सेस देने में सक्षम बनाएगा. इंफोटेनमेंट सिस्टम में वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay कनेक्टिविटी, नेविगेशन सिस्टम और Baidu कारलाइफ जुड़ा होगा. साथ ही इसमें 8.8 इंच का मल्टी-इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलेगा.