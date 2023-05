MG Comet EV की बुकिंग आज से शुरू, मई के अंत तक होगी डिलीवरी, चेक डिटेल

MG Comet EV Booking Open: आज से देश में MG Comet EV की बुकिंग शुरू हो चुकी है. ग्राहक 11000 रुपये टोकन प्राइस का भुगतान कर बुकिंग कर सकते हैं.

MG Comet EV Booking: इस मिनी इलेक्ट्रिक कार की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जा सकती है. (फोटो: एक्सप्रेस ड्राइव)

MG Comet EV की बुकिंग आज से शुरू हो चुकी है. एमजी कॉमेट इंडिया (MG Motor India) ने इसका एलान किया है. मिनी इलेक्ट्रिक कार MG Comet EV एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल है. ये स्मार्ट ईवी शहरी मोबिलिटी के लिए है. ग्राहक इस अफॉर्डेबल ई-कार की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से कर सकते हैं. MG Motor India की आधिकारिक वेबसाइट mgmotor.co.in पर जाकर ग्राहक ऑनलाइन माध्यम से Comet EV की बुकिंग कर सकते हैं. या फिर MG के डीलरशिप पर जाकर ऑफलाइन ई-कार की बुकिंग कर सकते हैं. बुकिंग के लिए इतने में खरीदना होगा टोकन MG Comet EV की बुकिंग के लिए ग्राहकों को टोकन खरीदना होगा. कंपनी ने टोकन की कीमत 11,000 रुपये तय की है. करीब एक हफ्ते बाद इस ईवी की डिलीवरी शुरू हो जाएगी. डिलीवरी की प्रकिया को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कंपनी खास इंतजाम किए हैं. MG ने डिलीवरी की प्रक्रिया पर नजर बनाए रखने के लिए पहली बार ट्रैक एंड ट्रेस (Track and Trace) फीचर की पेशकश की है. ग्राहक MyMG ऐप में शामिल ट्रैक एंड ट्रेस फीचर मदद से MG Comet EV की बुकिंग से लेकर डिलीवरी होने तक सभी डिटेल के बारे में पल-पल की अपडेट आसानी से हासिल कर सकते हैं. यह फीचर ग्राहकों को अपने फोन से ही अपनी कार बुकिंग की स्थिति का पता लगाने की अनुमति देती है. Tata Punch EV: टेस्टिंग के दौरान पहली बार नजर आई टाटा की ई-कार Punch, देश में जल्द होगी लॉन्च पहले 5000 ग्राहकों के लिए खास है ऑफर MG Comet EV भारतीय बाजार में तीन वेरिएंट- पेस (Pace), प्ले (Play) और प्लश (Plush) में उपलब्ध है. इसकी कीमत 7.98 लाख रुपये से शुरू है. Comet EV के पेस वेरिएंट को 7.98 लाख रुपये की कीमत (एक्सशोरूम) में खरीदा जा सकता है. दूसरी तरफ ग्राहक प्ले वेरिएंट को 9.28 लाख रुपये और प्लश वेरिएंट को 9.98 लाख रुपये की कीमत (एक्स-शोरूम) में खरीद सकते हैं. बेहद खास शुरूआती कीमत में Comet EV की उपलब्धता सीमित है. कंपनी अपने खास ऑफर की पेशकश पहले 5,000 ऑर्डर देने वाले ग्राहकों को देगी. कंपनी Comet EV की डिलीवरी मई के महीने से शुरू करेगी. कंपनी नई इलेक्ट्रिक कार की डिलीवरी कई चरणों में पूरी करेगी. MG Comet EV: बैटरी, रेंज और परफार्मेंस बीते महीने 19 अप्रैल को भारतीय बाजार में लॉन्च हुई एमजी कॉमेट ईवी में 17.3 kWh लिथियम ऑयन बैटरी लगी है. कंपनी का दावा है कि यह लेटेस्ट ई-कार सिंगल चार्ज पर 230 किलोमीटर रेंज देगी. इसमें सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है जो 42 bhp का पावर और 110 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. रेगुलर AC चार्जर के इस्तेमाल से मिनी कॉमेट ईवी को 7 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है. इसमें DC फॉस्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है. MG Comet EV: कीमत और मुकाबला एमजी मोटर की नई Comet EV की एक्सशोरूम कीमत 7.98 लाख रुपये से शुरू है. जल्द ही कंपनी वैरिएंट के आधार पर कीमतों का एलान करेगी. उम्मीद है लेटेस्ट ई-कार के टॉप वैरिएंट की कीमत 10 लाख रुपये के आसपास होगी. यह मिनी इलेक्ट्रिक कार बाजार में उपलब्ध Tata Tiago EV, Tigor EV और Citroen eC3 को कड़ी टक्कर देगी.