MG Comet EV का गेमर एडिशन लॉन्च, नई ई-कार में मिलते हैं ये फीचर

MG Comet EV बाजार में उपलब्ध टाटा टियागो ईवी (Tata Tiago EV) और टिगोर ईवी (Tata Tigor EV) समेत अन्य एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कारों को टक्कर देती है.

MG Comet EV: गेमर एडिशन के लिए खरीदारों को मौजूदा एमजी कॉमेट EV के मुकाबले 64,999 रुपये अधिक कीमत चुकाने होंगे. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

एमजी मोटर इंडिया (MG Motor India) ने अपनी कॉमेट EV का गेमर एडिशन भारतीय बाजार में लॉन्च किया. यह स्पेशल एडिशन में लिमिटेड यूनिट में तैयार किए गए हैं. नई कार में कई एस्थेटिक अपडेट दिए गए हैं. एमजी कॉमेट EV तीन वेरिएंट- पेस (Pace), प्ले (Play) और पुश (Plush) में उपलब्ध है. गेमर एडिशन की कीमत कॉमेट EV के स्टैंडर्ड मॉडल से 64,999 रुपये अधिक है. मौजूदा समय में Comet EV के पेस वेरिएंट की कीमत 7.98 लाख रुपये (एक्सशोरूम) है. इसके प्ले वेरिएंट को 9.28 लाख रुपये और प्लश वेरिएंट को 9.98 लाख रुपये की कीमत (एक्स-शोरूम) में खरीद सकते हैं. इन तीनों की तुलना में गेमर एडिशन महंगी है. खरीदार MG Comet EV के गेमर एडिशन को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं. इसके अलावा इसे देश भर में एमजी के शोरूम से भी खरीद सकते हैं. कॉमेट ईवी गेमर संस्करण को भारतीय गेमर नमन माथुर द्वारा डिजाइन किया गया है. बता दें कि नमन माथुर को गेमिंग जगत में ‘मॉर्टल’ (MORTAL) के नाम से जाना जाता है. Also Read: Suzuki Access 125 स्कूटर नए कलर वेरिएंट में लॉन्च, होंडा एक्टिवा, TVS Ntorq जैसे व्हीकल से है मुकाबला, चेक करें कीमत और फीचर MG Comet EV Gamer Edition: गेमर एडिशन में क्या है नया गेमर एडिशन को मौजूदा स्टैंडर्ड एमजी कॉमेट ईवी से अलग बनाने के लिए इसके एक्सटीरियर और एंटीरियर पार्ट को अपडेट किया गया है. माइक्रो इलेक्ट्रिक कार के एक्सटीरियर पार्ट को रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैटेरियल से तैयार किया गया है. कार के एक्सटीरियर पार्ट को डार्क क्रोम कलर से हाईलाइट किया गया है. इसे मेटैलिक फिनिश और इलुमीनेटेड टेक्सचर दिया गया है. इनमें बॉडी साइड मोल्डिंग, रुफ पर ‘कॉमेट’ ब्रांडिंग, स्पेशल व्हील कवर, कार के फ्रंट और रियर फॉग लैंप गार्निश शामिल हैं. केबिन के इंटीरियर को चमकदार मैटेरियल से बने नियॉन एलिमेंट से सजाया गया है. इनमें स्पेशल सीट कवर, स्टीयरिंग व्हील कवर, डैशबोर्ड, डोर पैनल पर कॉन्ट्रास्टिंग इंसर्ट और नई कारपेट मैट शामिल हैं. इसमें की (Key) पर एक तरह का पैटर्न देखने को मिलता है. यह लुक गेमिंग के शौकीनों को काफी अट्रैक्ट करता है. MG Comet EV Gamer Edition: स्पेसिफिकेशन एमजी मोटर इंडिया ने अपने गेमर एडिशन में कॉमेट ईवी के स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं किया है. इसमें स्टैंडर्ड मॉडल की तरह 17.3 kWh की बैटरी लगी है. कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर यह इलेक्ट्रिक कार 230 किलोमीटर की रेंज देती है.कार में लगा इलेक्ट्रिक मोटर 41.42 bhp का पावर और 110 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. एमजी के मुताबिक 3.3 किलोवाट चार्जर की मदद से 7 घंटे में कार की बैटरी को 0 से 100 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है. (Article : Arun Prakash)