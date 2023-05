MG Comet EV: 9.98 लाख में मिल जाएगी टॉप वेरिएंट, सभी मॉडल की कीमतों का कंपनी ने किया खुलासा

MG Comet EV: एमजी कॉमेट ईवी की कीमत 7.98 लाख रुपये से शुरू है. इसकी टॉप वेरिएंट 9.98 लाख रुपये में मिल जाएगी.

MG Comet EV Variant-wise Price: देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार MG Comet EV की कीमतें वेरिएंट के आधार पर यहां देख सकते हैं. (फोटो: एक्सप्रेस ड्राइव)

MG Comet EV Variant-wise Prices: एमजी मोटर इंडिया (MG Motor India) ने अपनी मोस्ट अवेटेड कॉमेट EV के सभी वेरिएंट की कीमतों का खुलासा कर दिया है. नई कॉमेट ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 7.98 लाख रुपये से 9.98 लाख रुपये के बीच है. प्राइस के लिहाज से कॉमेट ईवी देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है. टाटा टियागो ईवी (Tata Tiago EV) के मुकाबले लेटेस्ट कॉमेट ईवी की कीमत 2 लाख रुपये कम है. वेरिएंट के आधार पर कॉमेट ईवी के सभी मॉडल की कीमतें यहां देख सकते हैं. (फोटो : एक्सप्रेस ड्राइव) MG Comet EV: वेरिएंट के आधार पर कीमतें MG Comet EV Variant: वेरिएंट के आधार पर कीमतें लिस्ट में शामिल है. नई एमजी कॉमेट ईवी को 3 वेरिएंट्स- पेस (Pace), प्ले (Play) और प्लश (Plush) में पेश किया गया है. इसकी कीमत 7.98 लाख रुपये से शुरू है. नई ई-कार के टॉप वेरिएंट को 9.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत में खरीदा जा सकता है. 15 मई से शुरू होगी बुकिंग, चेक करें जरूरी शर्तें ग्राहकों के लिए खास बात ये है कि एमजी मोटर इंडिया कंपनी लेटेस्ट इलेक्ट्रिक कार को पहले 5,000 खरीदारों के लिए एंट्रोडक्टरी प्राइस में बेचेगी. उसके लिए बुकिंग 15 मई से शुरू होगी. 22 मई 2023 से कंपनी कार खरीदारो को डिलीवर करेगी. Citroen C3 Shine Turbo वेरिएंट लॉन्च, नई कार 13 लेटेस्ट फीचर से है लैस, कीमत 8.80 लाख से शुरू (फोटो : एक्सप्रेस ड्राइव) MG Comet EV: बैटरी, रेंज और परफार्मेंस बीते महीने 19 अप्रैल को भारतीय बाजार में लॉन्च हुई एमजी कॉमेट ईवी में 17.3 kWh लिथियम ऑयन बैटरी लगी है. कंपनी का दावा है कि यह लेटेस्ट ई-कार सिंगल चार्ज पर 230 किलोमीटर रेंज देगी. इसमें सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है जो 42 bhp का पावर और 110 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. रेगुलर AC चार्जर के इस्तेमाल से मिनी कॉमेट ईवी को 7 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है. इसमें DC फॉस्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है. MG Comet EV: कीमत और मुकाबला एमजी मोटर की नई Comet EV की एक्सशोरूम कीमत 7.98 लाख रुपये से शुरू है. जल्द ही कंपनी वैरिएंट के आधार पर कीमतों का एलान करेगी. उम्मीद है लेटेस्ट ई-कार के टॉप वैरिएंट की कीमत 10 लाख रुपये के आसपास होगी. यह मिनी इलेक्ट्रिक कार बाजार में उपलब्ध Tata Tiago EV, Tigor EV और Citroen eC3 को कड़ी टक्कर देगी.