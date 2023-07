Range Rover Velar के लिए बुकिंग शुरू, सितंबर में होगी नई कार की डिलीवरी

New Range Rover Velar की डिलीवरी इस साल सितंबर में शुरू होगी.

Range Rover Velar bookings open: भारत में नई रेंज रोवर वेलार के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है.

New Range Rover Velar Booking Open: नई रेंज रोवर वेलार (New Range Rover Velar) के लिए भारत में बुकिंग शुरू हो चुकी है. बाजार में नई रेंज रोवर वेलार दो इंजन विकल्प के साथ उपलब्ध है. पेट्रोल और डीजल वर्जन में उपलब्ध रेंज रोवर में डायनामिक HSE आधारित इंजन दिए गए हैं. जिनमें से एक 2.0-लीटर पेट्रोल और दूसरा 2.0-लीटर डीजल इंजन है. इस साल सितंबर में नई रेंज रोवर वेलार की डिलीवरी देश में शुरू होगी. नई रेंज रोवर वेलार में अपडेटेड फ्रंट ग्रिल दिया गया है. साथ ही इसमें DRL और पिक्सल LED हेडलाइट मिलते हैं. कलर की बात करें तो वेलार का एक्सटिरीयर फिनिश 2 नए विकल्प-मेटैलिक वैरेसिन ब्लू (Metallic Varesine Blue) और प्रीमियम मेटैलिक ज़ेडर ग्रे (Premium Metallic Zadar Grey) कलर में उपलब्ध है. Also Read: Sahara Refund Portal: सहारा में आपके भी फंसे हैं पैसे, 45 दिनों के अंदर होंगे वापस, इस पोर्टल पर करें आवेदन New Range Rover Velar : एक्सटीरियर और एंंटीरियर New Range Rover Velar : इंफोटेनमेंट सिस्टम नई रेंज रोवर वेलार का एंटीरियर फिनिश दो नए लेदर कलर- कारवे (Caraway) और डीप गार्नेट (Deep Garnet) में उपलब्ध है. इसमें सेंटर कंसोल सराउंड, एयर वेंट और स्टीयरिंग व्हील पर मूनलाइट क्रोम जोड़े गए हैं. इसके अलावा एंटीरियर में टैक्टाइल शैडो ग्रे ऐश वुड विनियर ट्रिम फिनिशर्स (tactile shadow grey ash wood veneer trim finishers) भी मिलते हैं. नई रेंज रोवर वेलार में वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 11.4 इंच का कर्व्ड नेक्स्ट जनरेशन पिवी प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम (Pivi Pro infotainment system) मिलता है. इसमें वायरलेस फास्ट-चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है. इस वायरलेस चार्जर के जरिए फोन को चार्ज भी किया जा सकता है. New Range Rover Velar : इंजन स्पेसिफिकेशन वेलार का 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन 247bhp का पावर और 365Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें दिया गया 2.0-लीटर डीजल इंजन 201bhp का पावर और 420Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें लगभग 7 टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम- इको (Eco), कम्फर्ट (Comfort), ग्रास-ग्रेवल-स्नो (Grass-Gravel-Snow), मड-रट्स (Mud-Ruts), सैंड (Sand), डायनामिक (Dynamic) और ऑटोमैटिक मोड (Automatic modes) देखने को मिलते हैं.