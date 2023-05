New Renault Kiger vs Maruti Suzuki Fronx: कौन है आपकी पहली पसंद, नई कार खरीदने से पहले चेक करें कीमत, फीचर समेत ये डिटेल

Maruti Suzuki Fronx vs New Renault Kiger: रिनॉल्ट काइगर के नए वैरिएंट की कीमत 7.99 लाख रुपये है जबकि मारुति Fronx बाजार में 7.47 लाख रुपये से लेकर 13.14 लाख रुपये तक उपलब्ध है.

नई काइगर में 8.0 इंच का टचस्क्रीन इनफोटेनमेंट सिस्टम जबकि मारुति Fronx में 9.0 इंच का स्मार्टप्ले प्रोप्लस टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. (Image : Express Drive)

New Renault Kiger vs Maruti Suzuki Fronx: रिनॉल्ट (Renault) ने भारतीय बाजार में काइगर की लेटेस्ट वैरिएंट-RXT (O) MT हाल ही में पेश की है. नई कार की कीमत 7.99 लाख रुपये (एक्सशोरूम) है. कंपनी RXZ वैरिएंट पर 30,000 रुपये तक की छूट और 49,000 रुपये लॉयल्टी बेनिफिट की पेशकश कर रही है. नई काइगर में 8.0 इंच का टचस्क्रीन इनफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इसमें वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, LED हेडलैंप, एलॉय व्हील और तमाम लेटेस्ट फीचर दिया गया है. Maruti Suzuki Fronx vs Renault Kiger: इंजन और गियरबॉक्स रिनॉल्ट काइगर का लेटेस्ट वैरिएंट 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन को नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्जर विकल्प के साथ दिया गया है. पुरानी कारों में दिया गया 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन 71bhp पावर और 96Nm टॉर्क जनरेट करता है. दूसरी तरफ नई कार में दिया गया टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन 99bhp पावर और 152Nm टार्क जनरेट करने में सक्षम है. ट्रासंमिशन के लिए अपडेटेड इंजन के साथ मैनुअल, AMT और CVT गियरबॉक्स चुनने का विकल्प है. New Renault Kiger (फोटो : एक्सप्रेस ड्राइव) वहीं लेटेस्ट मारुति सुजुकी Fronx में 1.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन लगा है. यह 98.6 bhp पावर और 147.6 Nm पीक टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AT गियरबॉक्स चुनने का विकल्प है. इसमें 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह 88.5 bhp पावर और 113 Nm टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए इंजन के साथ 5 स्पीड MT और AMT गियरबॉक्स चुनने का विकल्प है. Hero Vida Prices Cuts: हीरो विडा ने इलेक्ट्रिक स्कूटर के 25000 रुपये तक घटाए दाम; ओला, एथर को देता है टक्कर Maruti Suzuki Fronx vs Renault Kiger: फीचर रिनॉल्ट काइगर के लेटेस्ट RXT (O) MT वैरिएंट में 8.0 टचस्क्रीन इनफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इसमें वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, LED हेडलैंप, एलॉय व्हील और तमाम लेटेस्ट फीचर दिया गया है. सेफ्टी के लिहाज से देखें तो नई कार इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (electronic stability control), हील स्टार्ट असिस्ट (hill start assist), ट्रैक्शन कंट्रोल (traction control) और टॉयर प्रेसर मॉनिटरिंग फीचर से लैस है. Maruti Suzuki Fronx (फोटो : एक्सप्रेस ड्राइव) वहीं मारुति सुजुकी Fronx भी तमाम लेटेस्ट फीचर से लैस है. इसमें 9.0 इंच का स्मार्टप्ले प्रोप्लस टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम (Smartplay Pro+ touchscreen infotainment system), एंड्रॉयड ऑटो (Android Auto), ऐपल कारप्ले (Apple CarPlay) और कनेक्टेड कार टेक दिया गया है. इसके अलावा सनरूफ (sunroof) छोड़कर मारुति Fronx में Arkamys साउंड सिस्टम, हेडअप डिस्प्ले दिया गया है. सेफ्टी के लिहाइसमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, EBD के साथ ABS, ESP, हिल होल्ड असिस्ट जैसे ढेरों खूबियां शामिल हैं. Maruti Suzuki Fronx vs Renault Kiger: कीमत भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी Fronx की कीमत 7.47 लाख रुपये से 13.14 लाख रुपये के बीच है. वहीं रिनॉल्ट काइगर की नई कार 7.99 लाख रुपये कीमत में उपलब्ध है.