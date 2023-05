NFO: बड़ौदा बीएनपी परीबा MF का NFO आज से खुला, निवेश का मौका, चेक डिटेल

Baroda BNP Paribas Value Fund: बड़ौदा बीएनपी परीबा वैल्यू फंड एनएफओ आज यानी 17 मई 2023 से खुल रहा है. निवेशकों के पास इस एनएफओ में 31 मई तक निवेश का मौका है.

Mutual Fund: बड़ौदा बीएनपी परीबा म्यूचुअल फंड (Baroda BNP Paribas Mutual Fund) ने एक न्‍यू फंड ऑफर (NFO) बड़ौदा बीएनपी परीबा वैल्यू फंड (Baroda BNP Paribas Value Fund) लॉन्‍च किया है. यह एनएफओ 17 मई 2023 यानी आज से खुल रहा है. निवेशकों 31 मई 2023 तक इस एनएफओ को सब्सक्राइब कर सकेंगे. यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है, जो वैल्‍यू इन्‍वेस्‍टमेंट स्‍ट्रैटेजी का पालन करती है. इस फंड का मकसद लंबी अवधि के निवेशकों के लिए पैसे बनाना है. फंड का मैनेजमेंट शिव चनानी- सीनियर फंड मैनेजर (Shiv Chanani -Senior Fund Manager) द्वारा किया जाएगा. इस NFO के परफार्मेंस को निफ्टी 500 इंडेक्स के खिलाफ बेंचमार्क किया जाएगा. NFO का ये है मकसद इस फंड का मकसद वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों का इस्तेमाल कर चुनी गई कंपनियों के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश कर लॉन्‍ग टर्म कैपिटल ग्रोथ हासिल करना है. फंड आंतरिक मूल्य और प्रचलित बाजार मूल्य के बीच मिसप्राइस्‍ड अपॉर्च्यूनिटी की पहचान करेगा. इन अवसरों की पहचान करने के लिए फंड उन शेयरों की तलाश करेगा जो अपने ऐतिहासिक औसत मूल्यांकन या फंडामेंटल वैल्यूएशन के सापेक्ष ओवरआल मार्केट की तुलना में डिस्काउंट यानी छूट पर ट्रेड कर रहे हैं. क्या है NFO की खासियत फंड इस बात पर भरोसा करता है कि इक्विटी मार्केट में कई स्तरों पर वैल्यू अपॉर्च्यूनिटी उपलब्ध हैं: ब्रॉड मार्केट अक्सर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या 2020 में कोविड महामारी संकट पर ओवर-रिएक्‍ट करता है. यह पूरे बाजार में निवेशकों को आकर्षक अवसर प्रदान कर सकता है.

सेक्टर स्पेसिफिक चुनौतियां मसलन शॉर्ट टर्म सप्लाई चेन में रुकावट, रेगुलेटरी बदलाव आदि, सेक्टर लेवल पर वैल्‍यू बॉइंग का अवसर प्रदान करते हैं.

हमारे बॉटम अप रिसर्च के माध्यम से कंपनी स्‍पेसिफिक निवेश के अवसरों का पता लगना. निवेश का ये है प्लान यह स्‍कीम इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड निवेश के विकल्‍पों (65%-100%), डेट और मनी मार्केट (0%-35%), REITs और INvITs द्वारा जारी यूनिट (0%-10%) और म्यूचुअल फंड योजनाओं की यूनिट (0%-10%) में निवेश करेगी. किन निवेशकों के लिए ये NFO है बेहतर यह स्कीम उन निवेशकों के लिए बेहतर विकल्‍प है, जो लंबी अवधि का ध्यान रखकर निवेश करते हैं और सुरक्षा के पर्याप्त मार्जिन के साथ वैल्‍यू शेयरों में निवेश करके लंबी अवधि के दौलत बनाना चाहते हैं. वहीं जो निवेशक ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो से डाइवर्सिफिकेशन की तलाश कर रहे हैं. फंड का लक्ष्य संभावित अर्निंग ग्रोथ के साथ-साथ वैल्यूएशन री-रेटिंग से लाभ उठाना है. बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड के सीईओ सुरेश सोनी का कहना है कि बड़ौदा बीएनपी परिबा एएमसी में हमारे पास एक अनुशासित ढांचे, अनुभवी टीम और मजबूत प्रक्रियाओं द्वारा समर्थित एक मजबूत निवेश संस्कृति (इन्‍वेस्‍टमेंट कल्चर) है. हमारे नए फंड ऑफर बड़ौदा बीएनपी परिबा वैल्यू फंड के जरिए हमारा उद्देश्य निवेश के ऐसे अवसरों की पहचान करना है, जहां स्टॉक अपने आंतरिक मूल्य पर छूट पर उपलब्ध हैं. ये अवसर स्टॉक, सेक्टर और मार्केट कैप में हो सकते हैं. जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, हमारे पास सुरक्षा ढांचे का एक मजबूत मार्जिन है: – बैलेंस शीट, अर्निंग और वैल्यूएशन में सुरक्षा का मार्जिन हमारे '3 एस फ्रेमवर्क' का प्रतिनिधित्व करता है.