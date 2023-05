Nissan Magnite Geza Edition: निसान मैग्नाइट का स्पेशल एडिशन लॉन्च, 7.39 लाख है कीमत, नई SUV में ये हैं खूबियां

Nissan Magnite Geza Edition बाजार में सिंगल वेरिएंट में उपलब्ध है. ये नई कार 5 कलर स्कीम के साथ पेश की गई है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.39 लाख रुपये है.

Nissan Magnite Geza Edition में 1.0-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 71 bhp पावर और 96 Nm टॉर्क जनरेट करता है. (फोटो : एक्सप्रेस ड्राइव)

निसान इंडिया (Nissan India) ने अपनी सब-कॉम्पैक्ट SUV मैग्नाइट (Magnite) का स्पेशल एडिशन भारतीय बाजार में लॉन्च किया. कंपनी ने देश में अपनी नई निसान मैग्नाइट गीज़ा विशेष एडिशन (new Nissan Magnite Geza special edition) को 7.39 लाख रुपये की कीमत (एक्स-शोरूम) में पेश किया है. कंपनी के मुताबिक निसान की गीज़ा वेरिएंट जापानी थिएटर और वहां के एक्सप्रेसिव म्यूजिकल थीम से प्रभावित है. लेटेस्ट कार में क्या नया है आइए एक नजर देखते हैं. Nissan Magnite Geza Edition: ये है नया फीचर Nissan Magnite Geza Edition (फोटो: एक्सप्रेस ड्राइव) स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले निसान मैग्नाइट के लेटेस्ट गीज़ा एडिशन में कुछ एडिशनल फीचर जोड़े गए हैं. इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो (wireless Android Auto), जेबीएल स्पीकर (JBL speakers), ऐप-आधारित कंट्रोल के साथ ऐंबिएंट लाइटिंग सिस्टम, रियर कैमरा, बेज अपहोल्स्ट्री (ऑप्शनल) और शार्क-फिन एंटीना (shark-fin antenna) और 9.0 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है. इसके अलावा अब नई Nissan Magnite में ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और TPMS सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर देखने को मिलता है. Simple One vs TVS iQube EV: कौन सा ई-स्कूटर है बेहतर, खरीदने से पहले चेक करें बैटरी, रेंज समेत हर जरूरी डिटेल Nissan Magnite Geza edition: इंजन और गियरबॉक्स Nissan Magnite Geza Edition (फोटो : एक्सप्रेस ड्राइव) निसान मैग्नाइट का गीज़ा एडिशन फिलहाल बाजार में सिंगल वेरिएंट में उपलब्ध है. कलर के आधार पर देखें तो यह नई कार 5 कलर स्कीम के साथ बाजार में उपलब्ध है. नई कार में 1.0-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 71 bhp का पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए कार के इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जोड़ा गया है. मैग्नाइट के हायर वेरिएंट में 5-स्पीड MT और CVT गियरबॉक्स के साथ 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है. Nissan Magnite Geza edition: कीमत और मुकाबला Nissan Magnite Geza एडिशन को देश में 7.39 लाख रुपये की कीमत में (एक्स-शोरूम) लॉन्च किया गया है. नई कार के लिए बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. खरीदार इस कार के लिए 11,000 रुपये का भुगतान कर ऑर्डर दे सकते हैं. उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही अपने इस लेटेस्ट कार की डिलीवरी भी शुरू करेगी. मैग्नाइट के स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत वर्तमान में 5.99 लाख रुपये से 11.02 लाख रुपये के बीच है.