Oben Rorr EV की डिलीवरी शुरू, देशभर में इस इलेक्ट्रिक बाइक की चार्जिंग के लिए 12000 से अधिक हैं स्टेशन

Oben Rorr EV की पहली 25 सेट ग्राहकों को डिलीवर की गई.

Oben Rorr ई-बाइक को चार्ज करने के लिए देशभर में 12,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशनों बनाए गए हैं. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली बेंगलुरु की स्टार्ट-अप कंपनी Oben Electric ने अपनी ईवी (EV) की डिलीवरी शुरू कर दी है. कंपनी ने इलेक्ट्रिक Oben Rorr बाइक की पहले 25 यूनिट की डिलीवरी की. Oben Electric ने इसी रविवार को बैंगलोर स्थित जिगनी प्लांट में एक कार्यक्रम (F2R-फर्स्ट टू रोर) आयोजित किया. कार्यक्रम के दौरान कंपनी ने खरीदारो को Oben Rorr EV की पहली खेप डिलीवर की. देश भर में 12000 से अधिक हैं बाइक चार्जिंग के लिए स्टेशन बेंगलुरू के कार्यक्रम में Oben Electric ने अपने पहले 25 ग्राहकों को नई Oben Rorr बाइक सौंपी. कंपनी की यह इलेक्ट्रिक बाइक महज 3 सेकेंड में 0 से 40 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है. कंपनी अपने ग्राहकों को पहले साल में इस ईवी पर 3 फ्री सर्विस देती है, इसके साथ ही मिल रही 50,000 किलोमीटर प्रति 3 साल की वारंटी को 75,000 किलोमीटर प्रति 5 साल तक की वारंटी को बढ़ाया जा सकता है. कंपनी अपने ग्राहकों को फ्री रोडसाइड असिस्टेंस की पेशकश कर रही है और बाइक को चार्ज करने के लिए देशभर में 12,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशनों भी प्रदान कर रही है. Also Read: Hyundai EXTER SUV देश में लॉन्च, कीमत 5.99 लाख से शुरू, चेक करें वेरिएंट, इंजन समेत हर डिटेल Oben Rorr EV: ई-बाइक में शामिल है कई स्मार्ट फीचर इस साल मई में Oben Rorr इलेक्ट्रिक बाइक की बिक्री बेंगलुरु में शुरू की गई. कंपनी के मुताबिक Oben Rorr ईवी की बिक्री के प्रमुख कारकों में 150cc पेट्रोल बाइक से बेहतर परफार्मेंस, नए जमाने के हिसाब से ईवी की डिजाइन और इसमें दिए गए स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं. Oben Electric की फाउंडर और सीईओ मधुमिता अग्रवाल ने बाइक की डिलीवरी के लिए आयोजित कार्यक्रम के मौके पर बताया कि हम अपनी पहली 25 Oben Rorr इलेक्ट्रिक बाइक की डिलीवरी का जश्न मना रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह पल हमारी टीम के लिए बेहद खास है. इलेक्ट्रिक बाइक के प्रति ग्राहकों के विश्वास और उनके द्वारा इस इवी को पसंद किए जाने के लिए आभार व्यक्त किया है.’