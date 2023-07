Ola S1 Air ई-स्कूटर की खरीद के लिए परचेज विंडो खुली, कीमत 1.20 लाख से शुरू, सोमवार से 10,000 रुपये हो जाएगा महंगा

Ola S1 Air e-Scooter: ओला इलेक्ट्रिक का यह स्कूटर 28 से 30 जुलाई के बीच 1.10 लाख रुपये के शुरूआती कीमत पर खरीद सकते हैं. सोमवार 31 जुलाई से इसके लिए 10 हजार रुपये अधिक चुकाने का होंगे.

Ola S1 Air e-Scooter: टू-व्हीलर बनाने वाली बेंगलुरू की स्टार्ट-अप कंपनी ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने S1 Air ई-स्कूटर की खरीदारी के लिए परचेज विंडो ओपन कर दिया है. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

Ola S1 Air e-Scooter Purchase Window Opens Today: टू-व्हीलर बनाने वाली बेंगलुरू की स्टार्ट-अप कंपनी ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने S1 Air ई-स्कूटर की खरीदारी के लिए परचेज विंडो ओपन कर दिया है. लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए पहले से बुकिंग करा चुके ग्राहकों और ओला कम्युनिटी मेंबर 30 जुलाई 2023 तक S1 Air ईवी को 1.10 लाख रुपये की एक्सशोरूम कीमत में खरीद सकते हैं. इसके बाद अगले दिन यानी 31 जुलाई से इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 Air की कीमत 10,000 रुपये बढ़ जाएगी. यानी सोमवार से सभी ग्राहकों को ओला S1 Air ई-स्कूटर रिवाइज प्राइस 1.20 लाख रुपये एक्स-शोरूम में खरीद सकेंगे. स्पेशल प्राइस 28 जुलाई से 30 जुलाई तक ही लागू है. Ola S1 Air: बैटरी और रेंज ओला इलेक्ट्रिक ने इस साल फरवरी में अपने S1 सीरीज ई-स्कूटर के लाइन-अप में बदलाव किया था. कंपनी का नया ओला S1 एयर ई-स्कूटर करीब 3 अलग-अलग बैटरी विकल्प के साथ पेश किया जाने वाला था. फिलहाल भारतीय बाजार में ओला S1 एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल वेरिएंट में उपलब्ध है. जिसमें 3 kWh की बैटरी लगी है कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज पर ओला S1 एयर ई-स्कूटर 125 किलोमीटर चलेगा. Also Read: 2023 Kia Seltos Facelift vs Maruti Grand Vitara: कौन सा है बेहतर, कीमत, इंजन, फीचर समेत ये डिटेल देखकर करें फैसला Ola S1 Air: नए स्कूटर में मिलते हैं ये फीचर ओला S1 एयर ईवी की बिक्री ऐसे समय में भारतीय बाजार में होने जा रही है जब FAME ।। के तहत सब्सिडी में बदलाव किए गए और इस बदलाव के कारण नए इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम बढ़ गए हैं. ओला एस1 एयर में हब-माउंटेड मोटर (ओला हाइपरड्राइव) का दिया गया है जो अधिकतम 6 bhp पावर जनरेट करता है. इसमें 3 राइडिंग मोड इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स मिलते हैं. कंपनी का दावा है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को स्पोर्ट्स मोड में अधिकतम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जा सकता है. फीचर्स की बात करें तो ओला एस1 एयर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाई फाई, रिमोट स्टार्ट, पुश बटन स्टार्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, नेविगेशन, कॉल-एसएमएस अलर्ट, जियो फेंसिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म, म्यूजिक कंट्रोल, ओटीए, एक्सटर्नल स्पीकर, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, अंडर सीट 34 लीटर का बूट स्पेस, एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट, एलईडी टर्न सिग्नल लैंप, लो बैटरी इंडिकेटर, साइड स्टैंड अलर्ट, रिवर्स मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसमें MoveOS 3.0 कनेक्टिविटी के साथ 7.0-इंच TFT टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है. ओला का यह ई-स्कूटर बाजार में उपलब्ध Hero Vida V1, Bajaj Chetak, TVS iQube, Ather 450X जैसे गाड़ियों को टक्कर देगा. (Article : Shakti Nath Jha)