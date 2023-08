ओला S1 प्रो, एथर 450X या सिंपल वन, कौन सा ई-स्कूटर है बेहतर, बैटरी, रेंज समेत ये फीचर देखकर करें फैसला

Ola S1 Pro vs Ather 450X vs Simple One; Which Electric Scooter Best For You: ओला इलेक्ट्रिक ने हाल ही में भारतीय बाजार में एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया. अपडेटेड ओला एस1 प्रो (Ola S1 Pro) के लॉन्च के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में नई चुनौती नजर आ रही है. समान सेगमेंट में एथर एनर्जी ने भी अपने 450X को भी अपडेट के साथ भारतीय बाजार नें पेश किया है. इसी सेगमेंट में एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो ओला और एथर दोनों को पछाड़ने का दावा करता है. जिसका नाम सिंपल वन है.

भारतीय बाजार में इसी साल की शुरुआत में आया सिंपल वन ओला S1 प्रो और अपडेटेड एथर 450X को पछाड़ने के लिए तैयार है. ऐसे में अगर आप एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं, तो ओला एस1 प्रो जेन 2, एथर 450X और सिंपल वन तीन बेहतर विकल्प बाजार में उपलब्ध है. इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में से आपके लिए कौन बेहतर है ? इसका फैसला करने के लिए यहां तीनों ईवी के दिए गए तुलनात्मक डिटेल को देख सकते हैं.

Ola S1 Pro Gen 2

ओला एस1 प्रो जनरेशन 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर (Ola S1 Pro Gen 2) की कीमत 1.48 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. प्लेटफॉर्म और फीचर्स के मामले में देखें तो अपडेटेड ओला एस1 प्रो ई-स्कूटर में कई अहम बदलाव किए गए हैं. नए ई-स्कूटर को भारी बदलाव वाले प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जो पहले की तुलना में हल्का है. इसमें टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, डुअल रियर शॉक्स, एक बॉक्स-सेक्शन स्विंगआर्म समेत तमाम फीचर मिलते हैं. पुराने मॉडल के पार्टी मोड, स्पीकर और कनेक्टिविटी जैसे कई फीचर अपडेटेड ओला एस1 प्रो ई-स्कूटर में भी नजर आते हैं.

Ola S1 Pro Gen 2. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

लेटेस्ट ओला एस1 प्रो ई-स्कूटर में 4kWh कैपेसिटी की बैटरी लगी है. कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज पर ओला इलेक्ट्रिक का नया ईवी 180 किलोमीटर रेंज देता है.यह ई-स्कूटर महज 2.6 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है. नए ओला एस1 प्रो ई-स्कूटर को अधिकतम 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार को दौड़ाया जा सकता है.

Ather 450X

भारतीय बाजार में एथर 450X ईवी दो बैटरी विकल्प के साथ आता है. जिनमें 2.9kWh और 3.7kWh बैटरी पैक शामिल है. तुलना के लिहाज से 3.7kWh बैटरी पैक वाले एथर 450X ईवी की बात करते हैं क्योंकि यह ओला S1 प्रो को कड़ी टक्कर देता है. कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर एथर 450X (3.7kWh बैटरी) इलेक्ट्रिक स्कूटर 150 किलोमीटर रेंज देने में सक्षम है. यह ई-स्कूटर महज 3.3 सेकंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है. एथर 450X ईवी को अधिकतम 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जा सकता है.

Ather 450X. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

कंपनी की तरफ से हाल ही में लॉन्च किए गए अपडेटेड एथर 450X के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिली है.उम्मीद है कि एथर के सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर 450S में मिलने वाले फीचर अपडेटेड एथर 450X में नजर आएंगे. जिसमें नया स्विच गियर, ईवी के लेफ्ट साइड में जॉयस्टिक और डेडिकेटेड रिवर्स स्विच और अन्य फीचर मिल सकते हैं.अक्टूबर में नया एथर 450X भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा.

Simple One

सिंपल वन काफी हद तक एथर 450X के समान दिखता है. यह एथर से बड़ा है. डिज़ाइन की बात करें तो सिंपल वन को खास लुक दिया गया है. दो साल की देरी के बाद इस साल के शुरूआत में सिंपल वन को लॉन्च किया गया था. इस ई-स्कूटर की डिलीवरी जून में चरणवार तरीके से बेंगलुरु से शुरू हुई थी.

Simple One. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

सिंपल वन ई-स्कूटर में 5kWh कैपेसिटी की बैटरी लगी है. कंपनी का दावा है कि यह ईवी सिंगल चार्ज पर 212 किमी का रेंज देने सक्षम है. यह स्कूटर महज 2.7 सेकंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है. इसे अधिकतम 105 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जा सकता है.