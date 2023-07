Renault New Car: फिर एक बार बाजार में आएंगी रिनॉल्ट की मिड साइज SUV, 2025 तक एक EV और 2 फ्यूल इंजन कार होगी लॉन्च

Renault Car: भारतीय बाजार में रिनॉल्ट की तीन गाड़ियां- क्विड (Kwid), ट्राइबर (Triber) और काइगर (Kiger) बिक्री के लिए उपलब्ध हैं.

Renault India Gearing Up to Re-enter Mid-Sized SUV Segment: कार बनाने वाली फ्रांस की कंपनी रिनॉल्ट इंडिया (Renault India) फिर एक बार मिड साइज SUV सेगमेंट की गाड़ियां बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है. 2025 तक भारत में 3 नई मिड साइज SUV लाने का कंपनी का इरादा है. जिसमें 2 फ्यूल इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन (internal combustion models) से चलने वाली गाड़ी और एक इलेक्ट्रिक कार शामिल होगी. पीटीआई ने रिनॉल्ट इंडिया के टॉप ऑफिशियल के हवाले से यह जानकारी दी. फिलहाल बाजार में उपलब्ध हैं Renault की Kwid, Triber और Kiger रिनॉल्ट इंडिया के सीईओ (Operations Country) और मैनेजिंग डायरेक्टर वेंकटराम मामिलापल्ले ने बताया कि कंपनी 3 नई कार की पेशकश के साथ मिड साइज SUV सेगमेंट एक बार फिर कदम रखना चाहती है. उन्होंने भारतीय बाजार में इन गाड़ियों को 2025 तक उतारने की जानकारी दी. मामिलापल्ले ने पीटीआई-भाषा से कहा कि कंपनी मिड साइज SUV सेगमेंट में कई नवाचार के साथ कदम रखने की तैयारी कर रही है. फिलहाल भारतीय बाजार में रिनॉल्ट की तीन गाड़ियां- क्विड (Kwid), ट्राइबर (Triber) और काइगर (Kiger) बिक्री के लिए मौजूद हैं. 2025 तक भारतीय बाजार में मौजूद होगी Renault की 6 गाड़ियां सीईओ वेंकटराम मामिलापल्ले ने कहा कि मौजूदा तीनों कारें बाजार में कायम रहेंगे. कंपनी नई गाड़ीयां बाजार में लेकर आएंगी. उन्होंने बताया कि कंपनी संभवत: 4 मीटर से अधिक के सेगमेंट यानी 4.3 मीटर में भी कारें पेश करेगी. रिनॉल्ट ऐसे सेगमेंट में उतरने की तैयारी कर रही है जहां वह मारुति ग्रैंड विटारा (Maruti Grand Vitara), हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta), किआ सेल्टोस (Kia Seltos) जैसी गाड़ियों को टक्कर दे सकें. मामिलापल्ले ने अपनी उम्मीद जाहिर करते हुए बताया कि कंपनी उस तरीके से बाजार में कदम रखेगी जैसे डस्टर (Duster) के साथ आई थी. हालांकि अब कंपनी ने डस्टर कार की बिक्री बंद कर दी है. उन्होंने कहा कि 2025 तक कंपनी के पोर्टफोलियो में 6 प्रोडक्ट होंगे.