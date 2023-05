Renault Kiger RXT (O) MT Variant: रिनॉल्ट काइगर का नया वैरिएंट देश में लॉन्च, 7.99 लाख रुपये है कीमत

Renault Kiger के लेटेस्ट वैरिएंट की लॉन्चिंग के साथ कंपनी Renault RXZ वैरिएंट पर डिस्काउंट की पेशकश कर रही है. जिसमें 10,000 रुपये कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपये एक्सचेंज बोनस और 49,000 रुपये लॉयल्टी बेनिफिट शामिल है.

Renault KIGER New Variant: भारतीय बाजार में लॉन्च रिनॉल्ट काइगर RXT (O) MT वैरिएंट को 7.99 लाख रुपये की कीमत (एक्सशोरूम) में खरीदा जा सकता है.

Renault Kiger RXT (O) MT Variant Launched in India at Rs 7.99 Lakh: रिनॉल्ट (Renault) ने अपने काइगर (Kiger) प्रोडक्ट लाइन-अप में विस्तार किया है. भारतीय बाजार में कंपनी ने नई काइगर RXT (O) MT वैरिएंट लॉन्च की. जिसकी एक्सशोरूम कीमत 7.99 लाख रुपये से शुरू है. काइगर के लेटेस्ट वैरिएंट की लॉन्चिंग के साथ कार निर्माता कंपनी रिनॉल्ट आरएक्सजेड (Renault RXZ) वैरिएंट पर डिस्काउंट की पेशकश कर रही है जिसमें 10,000 रुपये की कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 49,000 रुपये के लॉयल्टी बेनिफिट शामिल हैं. Renault Kiger RXT (O) MT Variant: इंजन रिनॉल्ट काइगर में नेचुरली एस्पिरेटेड फार्म या टर्बोचार्जर के साथ 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है. सिर्फ पेट्रोल इंजन 71bhp का पावर और 96Nm का टार्क जनरेट करता है जबकि टर्बोचार्ज्ड इंजन 99bhp का पावर और 152Nm का टार्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए इस इंजन के साथ मैनुअल, एएमटी और सीवीटी गियरबॉक्स चुनने का विकल्प उपलब्ध है. Citroen C3 Aircross vs Hyundai Creta: सिट्रोएन एयरक्रॉस में नहीं है क्रेटा की ये टॉप 5 खूबियां, नई कार खरीदने से पहले चेक करें डिटेल Renault Kiger RXT (O) MT Variant: लेटेस्ट कार में ये है फीचर रिनॉल्ट काइगर के लेटेस्ट RXT-O MT वैरिएंट में 8 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. नई कार वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी (wireless smartphone connectivity), LED हेडलैंप, एलॉय व्हील (alloy wheels) जैसे कई फीचर से लैस है. देश में लागू सख्त सेफ्टी मानकों को देखते हुए इस रिनॉल्ट काइगर (Renault Kiger) में अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (electronic stability control), हिल स्टार्ट असिस्ट (hill start assist), ट्रैक्शन कंट्रोल (traction control) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (tyre pressure monitoring system) दिया गया है. Renault Kiger RXT (O) MT Variant: ग्लोबल सेफ्टी रेटिंग में मिला है 4 स्टार सेफ्टी के लिहाज से देखें तो रिनॉल्ट काइगर काफी सुरक्षित व्हीकल है. इसने सेफ्टी रेटिंग मानक ग्लोबल एनसीएपी टेस्ट (Global NCAP Tests) में 4 स्टार हासिल की है. काइगर 4 एयरबैग, प्री-टेंशनर्स (pre-tensioners) के साथ सीटबेल्ट, स्पीड और क्रैश-सेंसिंग डोर लॉक और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर के साथ आता है. (Article : Rajkamal Narayanan)