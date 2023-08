Royal Enfield Himalayan 450 स्पेशल एक्सेसरीज के साथ आई नजर, नई एडवेंचर बाइक इस साल के अंत तक होगी लॉन्च

Royal Enfield Himalayan 450: रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग एडवेंचर बाइक हिमालयन 450 ADV टूरिंग एक्सेसरीज के साथ नजर आई है. नई बाइक भारतीय बाजार में साल के अंत तक लॉन्च होगी.

रॉयल एनफील्ड इस साल के अंत तक भारतीय बाजार में अपनी नई एडवेंचर बाइक हिमालयन 450 ADV लान्च करेगी. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

Royal Enfield Himalayan 450 spied with Touring Accessories, Launch This Year: रॉयल एनफील्ड आने वाले महीनों में कई बाइक्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. भारतीय बाजार में आने वाली कंपनी की हायर डिस्प्लेसमेंट बाइक्स में से एक हिमालयन वर्जन भी होगी. इस साल के अंत तक रॉयल एनफील्ड अपनी मोस्ट अवेटेड एडवेंचर बाइक हिमालयन 450 ADV लॉन्च करेगी. आधिकारिक तौर पर लॉन्च से पहले रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 ADV बाइक नजर आई है. साथ ही कुछ ऑप्शनल टूरिंग एक्सेसरीज़ भी देखे गए हैं जो नई बाइक के साथ में मिलेंगे. रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग एडवेंचर बाइक हिमालयन 450 की इमेज से उम्मीदें लगाई जा रही है कि टूरिंग एक्सेसरीज़ के साथ इसकी टेस्टिंग की जा रही है. तमिलनाडु से आई तस्वीरों में बाइक के दोनों तरफ और टॉप पर बॉक्स नजर आ रहे हैं. बता दें कि मौजूदा हिमालयन 411 (Royal Enfield Himalayan 411) भी लॉक करने योग्य मेटल के स्टोरेज बॉक्स मिलते हैं. Also Read: हुंडई एक्सटर और टाटा पंच के बीच कड़ा मुकाबला, किसका CNG मॉडल है बेहतर, इंजन, कीमत देखकर करें फैसला Royal Enfield Himalayan 450: एडवेंचर बाइक में मिलेंगे ये नए फीचर मौजूदा मॉडल के मुकाबले रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में कई अपडेट मिलने की उम्मीद है. इसमें एलईडी लाइटिंग सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रॉयल एनफील्ड का ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम, ज्यादा कैपेसिटी का फ्यूल टैंक समेत तमाम फीचर मिलेंगे. अपकमिंग एडवेंचर बाइक में सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड तकनीक आधारित 450cc का इंजन दिया होगा. अपडेटेड इंजन कितना पावर जनरेट करेगा इसके बारे में अभी तक जानकारी समाने नहीं आई है. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिलकर यह इंजन लगभग 40 bhp पावर जनरेट करने में सक्षम होगा. Royal Enfield Himalayan 450: कीमत और मुकाबला नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 को इस साल के अंत तक भारत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. मौजूदा रॉयल एनफील्ड हिमालयन की कीमत 2.16 लाख रुपये से 2.28 लाख रुपये के बीच है. उम्मीद है कि अपकमिंग हिमालयन 450 की एक्स-शोरूम कीमत 3 लाख रुपये से कम होगी. लॉन्च के बाद यह एडवेंचर बाइक बाजार में उपलब्ध KTM 390 एडवेंचर, BMW G 310 GS, Yezdi एडवेंचर जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी. (Article: Shakti Nath Jha)