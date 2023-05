Royal Enfield EV: चेन्नई में बन रही रॉयल एनफील्ड की प्रीमियम ई-बाइक, FY24 में कंपनी इन प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पर खर्च करेगी 1,000 करोड़

Royal Enfield Looking to Roll Out Uniquely Differentiated Electric Bikes says CEO: रॉयल एनफील्ड एक ‘खास तरह की इलेक्ट्रिक बाइक’ तैयार कर रही है. कंपनी के सीईओ बी गोविंदराजन ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस उत्पाद के विकास के लिए रॉयल एनफील्ड ने अपने चेन्नई प्लांट के आसपास सप्लायर इकोसिस्टम और प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू कर दिया है. रॉयल एनफील्ड, आयशर मोटर्स (Eicher Motors) का हिस्सा है.

चालू वित्त वर्ष में कंपनी इन प्रोडक्ट को बनाने पर 1000 करोड़ करेगी खर्च

कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी (EV) मैनुफैक्चरिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट सहित चालू वित्त वर्ष में 1,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है. इस निवेश का एक हिस्सा कंपनी के मौजूदा इंटरनल कम्बशन इंजन यानी आईसीई (ICE) पोर्टफोलियो से नए उत्पादों को उतारने पर खर्च किया जाएगा. ICE इंजन से लैस वाहन पेट्रोल-डीजल फ्यूल के इस्तेमाल स चलते हैं.

टॉप गियर में रॉयल एनफील्ड तैयार कर रही है ई-बाइक

गोविंदराजन ने एनालिस्ट कॉल कार्यक्रम के दौरान बताया कि हमारी ईवी की यात्रा बेहतर तरीके से प्रगति कर रही है. मैं कह सकता हूं कि रॉयल एनफील्ड की ईवी यात्रा अब ‘टॉप गियर’ में है. हमारा इरादा रॉयल एनफील्ड के डीएनए वाली विशिष्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने का है. उन्होंने कहा कि कंपनी ने इसके लिए एक सक्षम टीम नियुक्त की है. कंपनी ने उत्पाद विकास, उत्पाद रणनीति, उत्पाद परीक्षण आदि क्षेत्र में निवेश करना शुरू किया है.