Royal Enfield Himalayan 450: हिमालयन 450 का टीजर जारी, 1 नवंबर को नई एडवेंचर बाइक होगी लॉन्च

Royal Enfield Himalayan 450: नई हिमालयन इस साल 1 नवंबर को लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है. नई हिमालयन बाजार में न्यू जनरेशन बुलेट 350 के लॉन्च होने के ठीक दो महीने बाद आएगी.

Royal Enfield Himalayan 450 का टीजर जारी हुआ है. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

रॉयल एनफील्ड बाइक लवर्स को हिमालयन 450 के लॉन्चिंग का बेसब्री से इंतजार है. रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 बीते कुछ सालों में कंपनी के लिए सबसे अहम लॉन्च में से एक बताया जा रहा है. बाजार में उपलब्ध मौजूदा हिमालयन 411 ने अपनी खुद की एक पहचान बनाई है, हालांकि इस एडवेंचर बाइक में कुछ कमियां भी हैं. टेस्टिंग के दौरान कई बार देखी जा चुकी है हिमालयन 450 बाइक बनाने वाली चेन्नई की कंपनी अपनी अपकमिंग हिमालयन में इन सभी कमियों को दूर करना चाह रही है, न्यू जनरेशन हिमालयन भारतीय बाजार में उपलब्ध मौजूदा हिमालयन की तुलना में अधिक पावरफुल और दमदार होगी. बीते एक साल में टेस्टिंग के दौरान नई एडवेंचर बाइक को कई बार देखा जा चुका है. Also Read: Ola S1X या S1 Air या S1 Pro Gen 2, तीनों स्कूटर में क्या हुआ है बदलाव, किसपर दाव लगाना होगा बेहतर? अब हिमालयन के लेटेस्ट अवतार के लॉन्च के बारे में कनफिर्मेशन सामने आई है. रॉयल एनफील्ड ने अपकमिंग हिमालयन 450 का एक नया टीज़र वीडियो शेयर किया है. वीडियो में नजर आ रहा है कि नई एडवेंचर बाइक की टेस्टिंग हिमालय के बर्फीली चोटियों के बीच किया जा रहा है. वीडियो के अंत में बाइक राइड वेन्यू यानी हिमाचल के मनाली का अक्षांश और देशांतर दिखाई दे रहा है. 1 नवंबर को होगी हिमालयन 450 लॉन्च नई हिमालयन इस साल 1 नवंबर को लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है. नई हिमालयन बाजार में न्यू जनरेशन बुलेट 350 के लॉन्च होने के ठीक दो महीने बाद आएगी. पहली बार है जब आधिकारिक तौर पर यह जानकारी मिली है कि नई हिमालयन 450 वास्तव में कैसी नजर आती है. इसका एक्जॉस्ट एक तेज साउंड नोट (throaty exhaust note) के साथ खास तरह के सिंगल-सिलेंडर रॉयल एनफील्ड थंप से जुड़ा हुआ है. अपकमिंग हिमालयन 450 में सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड तकनीक आधारित 450cc का इंजन मिल सकता है. उम्मीद है यह इंजन 40 bhp का पावर जनरेट करने में सक्षम होगा. बिल्कुल नया इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आ सकता है.