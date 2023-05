Simple One vs TVS iQube EV: कौन सा ई-स्कूटर है बेहतर, खरीदने से पहले चेक करें बैटरी, रेंज समेत हर जरूरी डिटेल

Simple One vs TVS iQube Electric Scooter Comparison: सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर (Simple One Electric Scooter) कई वजहों से सर्खियों में बना रहा. दरअसल इसके लॉन्च शेड्यूल को लेकर कई बदलाव देखने को मिले. अपने रेंज और कीमत की वजह से भी सिंपल वन ईवी काफी सुर्खियों में बना रहा. हाल ही में कंपनी ने अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारतीय बाजार में पेश किया. सिंपल वन का ये नया स्कूटर बाजार में उपलब्ध TVS iQube ईवी से कितना बेहतर है आइए रेंज, बैटरी, डिजाइन, परफार्मेंस, एक्विपमेंट समेत हर एक फीचर पर नजर डालते हैं.

डिजाइन और प्लेटफार्म

सिंपल वन ई-स्कूटर के डिजाइन पर नजर डालें तो Ather 450 की तरह इसमें ट्युबुलर चेसिस (tubular chassis) और तमाम फीचर से लैस स्पोर्टी डिजाइन देखने को मिलता है. सिंपल वन ई-स्कूटर एंगुलर और स्लीक डिजाइन के कारण यंगस्टर्र को काफी पसंद आने वाला है. वहीं TVS iQube की बात करें तो यह स्कूटर डिजाइन के मामले में काफी ट्रेडिशनल है. पहली नजर में TVS iQube फ्यूल से चलने वाले ICE इंजन से लैस स्कूटर के जैसा नजर आता है. टीवीएस का यह ई-स्कूटर आमतौर पर नजर आने वाले EV के उलट अलग डिजाइन का है. हालांकि TVS का यह अप्रोच iQube को व्यापक दर्शकों के लिए अधिक डिजायरेबल बनाने में मदद करता है.

Petrol and Diesel Price Today: ब्रेंट क्रूड 3.5 टूटा, पेट्रोल-डीजल के भी जारी हुए रेट, कहां है सबसे सस्‍ता?

बैटरी स्पेसिफिकेशन, रेंज और परफार्मेंस

सिंपल वन ई-स्कूटर में दो बैटरी सेटअप दिया गया है. जिनमें से एक को फ्लोर पर फिक्स किया गया है और दूसरे सीट के भीतर लगी बैटरी रिमूवेबल है. संयुक्त रुप से सिंपल वन में 5kWh यूनिट की बैटरी लगी है. यह ई-स्कूटर महज 2.7 सेकेंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में पकड़ने में सक्षम है. इस ईवी को अधिकतम 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जा सकता है. कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर सिंपल वन स्कूटर ई-स्कूटर 212 किलोमीटर का रेंज देता है जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है.

दूसरी तरफ TVS iQube ई-स्कूटर में 3kWh की बैटरी लगी है. कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 100 किलोमीटर का रेंज देता है. यह ई-स्कूटर 4.2 सेकेंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है. इसे अधिकतम 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जा सकता है. चार्जिंग टाइम की बात करें तो TVS iQube ईवी को 4 घंटे 30 मिनट में फुल चार्ज किया जा सकता है जबकि सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर को फुल चार्ज करने में 6 घंटे का समय लग सकता है.

नए संसद भवन के उद्धाटन पर लॉन्च होगा 75 रुपये का सिक्का, 4 धातुओं से हुआ तैयार, क्या हैं इसकी खूबियां

फीचर और एक्पिपमेंट

दोनों ईवी में 12 इंच का व्हील दिया गया है. इनमें टेलिस्कोपिक फॉर्क्स, LED लाइटिंग, तमाम कनेक्टिविटी फीचर से लैस TFT डैशबोर्ड और ढेरों खासियतें देखने को मिलते हैं. ब्रेकिंग सिस्टम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है. Simple One ईवी में रियर साइड में डिस्क ब्रेक दिया गया है जबकि TVS iQube के रियर साइड में ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है.

अगर आप दोनों में किसी एक ईवी को खरीदना चाहते हैं, तो बेहतर परफार्मेंस के मामले में सिंपल वन एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है.अगर आप प्रदर्शन और स्पोर्टी लुक दोनों किसी एक स्कूटर में चाहते हैं, तो एथर 450 एक बेहतर विकल्प हो सकता है. वहीं केवल क्लीन मोबिलिटी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए TVS iQube एक बढ़िया विकल्प हो सकता है.

(Article : Rajkamal Narayanan)