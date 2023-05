Tata Stryder Street Fire 21 स्पीड साइकिल देश में लॉन्च, 9,599 रुपये है कीमत

Stryder Street Fire 21-speed bicycle launched in India at Rs 9,599: टाटा एंटरप्राइज (Tata Enterprise) अपने ईलेक्ट्रिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का तेजी से विस्तार कर रही है. इसी क्रम में टाटा स्ट्राइडर ने अपनी बेस्ट सेलिंग स्ट्रीट फायर रेंज (Street Fire range) में एक नई साइकिल- स्ट्रीट फायर 21 स्पीड को शामिल की है. कंपनी की यह लेटेस्ट प्रोडक्ट एक मल्टी-स्पीड साइकिल है. इस वैरिएंट को डबल-वॉल एलॉय रिम्स (double-wall alloy rims) के साथ और स्ट्रीट फायर साइकिल को एक खास डेजर्ट स्टॉर्म (Street Fire Desert Storm) कलर वैरिएंट में पेश किया गया है. लेटेस्ट साइकिल में है ये फीचर स्ट्रीट फायर रेंज में शामिल नई साइकिल सिटी बाइकर्स और लीजर राइडर्स की जरूरतों को पूरा करती हैं यह लंबे समय तक चलने वाली, आसान से हैंडल की जाने वाली और उचित कीमत के रेंज में साइकिल की तलाश कर रहें लोगों के लिए है. स्ट्रीट फायर 21 स्पीड को लेटेस्ट फीचर के साथ पेश किया गया है वहीं दूसरी तरफ स्ट्रीट फायर सिंगल स्पीड को एक बेहद खास कलर वैरिएंट- डेजर्ट स्टॉर्म में पेश किया गया है. दोनों साइकिल को टाटा स्ट्राइडर की आधिकारिक वेबसाइट से खरीदा जा सकता हैं. इन्हें भारी डिस्काउंट के साथ लॉन्च किया गया है. लेटेस्ट फीचर से लैस टाटा स्ट्राइडर के स्ट्रीट फायर 21 स्पीड को 9,599 रुपये और स्ट्रीट फायर सिंगल स्पीड डेजर्ट स्टॉर्म को 6,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. स्ट्रीट फायर 21 स्पीड (Street Fire 21 Speed) एक सिटी बाइक है. इसे अर्बन एनवायरमेंट यानी शहरी परिवेश के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है. इस बाइक में कम वजन वाला 19 इंच का कार्बन स्टील फ्रेम लगा है. मजबूती देने के लिए स्ट्रीट फायर 21 स्पीड में डबल-वॉल अलॉय रिम्स दिया गया है, इसमें शिमैनो 21-स्पीड गियरिंग लगा है. यह बाइक सफेद और डेजर्ट स्टॉर्म दोनों कलर स्कीम में उपलब्ध है. नए वैरिएंट में दिया गया हीट रजिस्टेंट ग्राफिक्स और TIG–वेल्डेड 19-इंच स्टील फ्रेम स्ट्रीट फायर रेंज के क्लासिक फीचर को सामने लाता है. बेहतर सिटी राइडिंग के लिए इसमें ब्लैक पाउडर कोटेड रिम्स और बाकी दूसरे खास फीचर मददगार साबित होते हैं. HCL Tech: तिमाही नतीजों से शेयर चढ़ा, क्या आईटी सेक्टर के फ्लॉप शो के बीच जगी उम्मीद, शेयर में क्या करें? सिटी बाइकर्स के लिए बेहतर विकल्प टाटा स्ट्राइडर के बिजनेस हेड राहुल गुप्ता ने कहा कि यह बाइक अर्बन और दिलचस्प साइकिल राइडिंग की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है ताकि कार्यक्षमता, स्थायित्व और शैली के संयोजन की तलाश में हैं. उन्होंने ने बताया कि कंपनी ग्राहकों द्वारा लेटेस्ट वैरिएंट की साइकिल के लिए किए गए खर्च के अनुरूप उचित एक्सपीरिएंस देने का प्रयास करती हैं. राहुल गुप्ता ने कहा कि हल्के, स्टाइलिश और श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाली साइकिल की तलाश कर रहे ट्रैवेलर के लिए उनकी ये लेटेस्ट साइकिल विकल्प बन सकती है. यह बेहतर परफार्मेंस देने के साथ बजट रेंज में आने वाली साइकिल है.