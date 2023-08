जुलाई में Suzuki India की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी, Royal Enfield को पछाड़ा, होंडा और हीरो की बिक्री में आई गिरावट

Best-selling two-wheeler brands in July 2023: भारतीय बाजार में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के लिए जुलाई एक अच्छा महीना साबित हुआ. हालांकि, यह बात दोपहिया सेगमेंट में सच नहीं है.

Best-selling two-wheeler brands in July 2023: इस सेगमेंट में जहां कुछ कंपनिया सालाना आधार पर अच्छी वृद्धि दर्ज की, वहीं अन्य ने घरेलू बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की.