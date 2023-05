Tata Altroz iCNG लॉन्च, कीमत 7.55 लाख से शुरू, चेक करें वेरिएंट, फीचर समेत सभी डिटेल

Tata Altroz iCNG कार भारतीय बाजार में 6 वेरिएंट में उपलब्ध है. इसकी कीमत 7.55 लाख रुपये से 10.55 लाख रुपये के बीच है

Tata Altroz iCNG: टाटा मोटर्स की CNG सेगमेंट में यह चौथी पेशकश है. इससे पहले कंपनी भारतीय बाजार में Tiago CNG, Tigor CNG और Tiago NRG CNG कार पेश कर चुकी है.

Tata Altroz CNG Launched at Rs 7.55 Lakh: टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज (Altroz) के CNG वेरिएंट को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. इसके साथ ही कंपनी की CNG सेगमेंट में एक और लेटेस्ट कार शामिल हो गई. टाटा अल्ट्रोज iCNG की एक्सशोरूम कीमत 7.55 लाख रुपये से शुरू है. अल्ट्रोज iCNG के टॉप वेरिएंट को 10.55 लाख रुपये की कीमत (एक्स-शोरूम) में खरीदा जा सकता है. टाटा की नई CNG कार बाजार में 6 वेरिएंट में उपलब्ध है. इस कार के लिए टाटा मोटर्स ने पिछले महीने ही बुकिंग शुरू दिया. ग्राहकों को Altroz CNG खरीदने के लिए टोकन खरीदना पड़ेगा. कंपनी ने टोकन की कीमत 21,000 रुपये तय की है. Tata Altroz iCNG (फोटो: एक्सप्रेस ड्राइव) Tata Altroz CNG: वेरिएंट-वाइज कीमत नीचे लिस्ट में सभी टाटा अल्ट्रोज CNG के सभी वेरिएंट की कीमतों का जिक्र किया गया है. Tata Altroz iCNG के सभी 6 वेरिएंट की कीमतें Tata Altroz CNG: नई CNG कार में ये है फीचर्स टाटा अल्ट्रोज पेट्रोल वर्जन की तर्ज पर लेटेस्ट CNG वर्जन (Tata Altroz CNG) में भी ज्यादातर फीचर दिए गए हैं. अपने सेगमेंट में यह पहली कार है जिसमें वॉयस असिस्टेड सनरूफ मिलता है. इसके साथ ही नई कार में स्मार्ट तरीके से 30-30 लीटर के दो CNG सिलेंडर को फिट किया गया है. जिसकी बदौलत कार में सामान रखने के लिए 210 लीटर बूट स्पेस मिल जाता है. अल्ट्रोज के 3 वेरिएंट- XM+ (S), XZ+ (S) और XZ+O (S) ऐसे भी हैं जिसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलता है. टाटा की नई अल्ट्रोज इकलौती कार (हैचबैक) है जो CNG मोड में डायरेक्टली स्टार्ट भी हो जाती है. इसके टॉप 3 वेरिएंट में 16 इंच का डायमंड कट एलॉय व्हील देकने को मिलता है. Also Read: Maruti Suzuki Jimny के माइलेज का खुलासा, एक लीटर फ्यूल में कितना चलेगी ये SUV, चेक करें इसके अलावा Altroz CNG में Harman का 8 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, Android Auto और Apple Carplay के साथ 7 इंच इनफोटेनमेंट सिस्टम , लेदर जैसी सीट, पूरी तरह ऑटोमैटिक क्लाइमेंट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, हाईट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वायरलेस फोन चार्जर, एयर प्यूरीफायर और ऑटो हेडलैम्प दिया गया है. Tata Altroz iCNG: इंजन और मुकाबला टाटा अल्ट्रोज iCNG में 1.2-लीटर इंजन दिया गया है. ट्रांसमिशन के लिए इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जोड़ा गया है. पेट्रोल मोड में यह इंजन 87 bhp का पावर और अधिकतम 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. वहीं CNG मोड में यह इंजन 72.4 bhp का पावर और अधिकतम 103 Nm का पीक टार्क जनरेट करता है. CNG सेगमेंट में टियागो, टिगोर और टियागो NRG मॉडल के बाद टाटा की चौथी पेशकश अल्ट्रोज iCNG बाजार में उपलब्ध मारुति सुजुकी बलेनो CNG, टोयोटा ग्लैंजा CNG जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी.