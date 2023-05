Tata Altroz CNG vs Maruti Baleno CNG: टाटा अल्ट्रोज और मारुति बलेनो के CNG मॉडल में कड़ा मुकाबला, आपके लिए क्या है बेहतर, चेक करें कीमत, फीचर समेत ये डिटेल

टाटा अल्ट्रोज CNG और मारुति सुजुकी बलेनो, दोनों में 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है. इनकी कीमतें भी काफी हद तक समान होने की उम्मीद है.

मारुति बलेनो एक किलो CNG में लगभग 30 किमी का माइलेज देती है. इसकी कीमत 8.35 लाख रुपये से 9.28 लाख रुपये के बीच है. वहीं अल्ट्रोज CNG कार की कीमत और माइलेज के बारे में जानकारी सामने आई है.