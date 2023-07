Tata Harrier EV का टीजर हुआ जारी, नई SUV में मिलेंगे कई फीचर्स

Tata Harrier EV:टाटा मोटर्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैरियर ईवी का टीजर जारी किया है और पुष्टि की है कि यह प्रीमियम SUV भारतीय बाजार में कब लॉन्च हो सकती है.

Tata Harrier EV: हैरियर ईवी फुल चार्ज पर 400 से 500 किलोमीटर की रेंज देगी. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)