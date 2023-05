Tata Nexon EV Max का डॉर्क एडिशन देश में लॉन्च, कीमत 19.04 लाख से शुरू, नई कार कई लेटेस्ट फीचर से है लैस

Tata Nexon EV Max Dark edition launched in India: टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने इलेक्ट्रिक सेगमेंट की अपनी नेक्सॉन ईवी मैक्स (Nexon EV Max) के डार्क एडिशन को भारतीय बाजार में लॉन्च की है. नई इलेक्ट्रिक कार की कीमत 19.04 लाख रुपये से शुरू है. बाजार में टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स की डार्क एडिशन 2 वैरिएंट – XZ+ LUX और XZ+ LUX में उपलब्ध है. XZ+ LUX वैरिएंट को 19.04 लाख रुपये के दाम (एक्सशोरूम-कीमत) में खरीदा जा सकता है. 7.2 kW AC फॉस्ट चार्जर से लैस XZ+ LUX वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 19.54 लाख रुपये है. Tata Nexon EV Max Dark: लेटेस्ट एडिशन में है ये खास फीचर कार बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनियों में से एक टाटा के प्रोडक्ट लाइन-अप नेक्सन ईवी मैक्स डार्क एडिशन पहली इलेक्ट्रिक कार हो सकती है जिसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. इस अहम फीचर के अलावा नई ई-कार में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी (smartphone connectivity), रियरव्यू कैमरा (rearview camera) और 6 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट दिया गया है. MG Comet EV: एमजी कॉमेट से 19 अप्रैल को उठेगा पर्दा, सिंगल चार्ज पर 250 किमी रेंज मिलने की उम्मीद Nexon EV Max Dark: नई ईवी में नजर आएंगी ये भी खूबियां टाटा के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल दूसरे मॉडल के डार्क एडिशन में जिस तरह की बाहरी थीम देखने को मिलती है उसी तर्ज पर इस EV के डार्क एडिशन में भी चारकोल ग्रे अलॉय व्हील्स (charcoal grey alloy wheels), साटन ब्लैक ह्यूमैनिटी लाइन (satin black humanity line), ट्राई-एरो डीआरएल (tri-arrow DRLs) के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स (projector headlamps), ट्राई-एरो सिग्नेचर (tri-arrow signature) के साथ एलईडी टेल लैंप्स (LED tail lamps), शार्क फिन एंटीना (shark fin antenna ) और रूफ रेल (roof rails) देखने को मिलेगा. टाटा के बाकी डार्क एडिशन वाली गाड़ियों की तरह इस ईवी में भी अंदरूनी हिस्से काफी मिलते जुलते देखने को मिलेंगे. नेक्सॉन ईवी मैक्स के डार्क एडिशन के इंटीरियर में ज्वेल्ड कंट्रोल नॉब (jewelled control knob,), सिग्नेचर ट्राई-एरो पैटर्न (signature tri-arrow pattern) के साथ ग्लॉसी पियानो ब्लैक डैशबोर्ड (glossy piano black dashboard ), ट्राई-एरो परफोरेशन (tri-arrow perforations) के साथ डार्क-थीम्ड लेदरेट डोर ट्रिम्स (dark-themed leatherette door trims) और इसी तरह का डार्क-थीम वाले लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री (dark-themed leatherette seat upholstery), EV ब्लू हाइलाइट स्टिचेस (blue highlight stitches) और EV ब्लू स्टिच के साथ लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील (Leatherette-wrapped steering wheel) देखने को मिलेगा. Hero Vida V1 ई-स्कूटर अब फ्लिपकार्ट पर भी मिलेगा, ऑनलाइन कर सकते हैं ऑर्डर, खरीदारी के लिए चेक करें स्टेप्स इसके अलावा डार्क एडिशन में ऑटो होल्ड (auto hold) के साथ एक इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक (electric park brake), वेंटीलेटेड सीट (ventilated seats), वायरलेस चार्जर (wireless charger), क्रूज़ कंट्रोल(cruise control) , ऑटो-डिमिंग IRVM (auto-dimming IRVM), इलेक्ट्रिक सनरूफ (electric sunroof), ऑटो हेडलैंप (auto headlamps), रेन-सेंसिंग वाइपर (rain-sensing wiper,) फुल्ली ऑटोमैटिक टेम्चरेचर कंट्रोल (fully automatic temperature control), कूल्ड ग्लोवबॉक्स (cooled glovebox,) रियर एसी वेंट्स (rear AC vents), पुश बटन के साथ स्मार्ट की (smart key), ऑटो फोल्ड के साथ इलेक्ट्रिक तौर पर ऑपरेट किए जाने ORVMS, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और 7.0 इंच का TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं. (Article : Rajkamal Narayanan)