Tata Nexon से महिंद्रा XUV300 तक, इन कॉम्पैक्ट पेट्रोल SUV में कौन है बेहतर, कीमत, इंजन समेत हर फीचर देखकर करें फैसला

कॉम्पैक्ट पेट्रोल SUV खरीदने से पहले भारतीय बाजार में बिक रही इस सेगमेंट की इन गाड़ियों की लिस्ट, उनकी कीमत, इंजन स्पेसिफिकेशन और फीचर एक नजर यहां देख सकते हैं.

जुलाई 2023 के दौरान भारत में पेट्रोल SUV की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

जुलाई 2023 के दौरान भारत में ऑटो इंडस्ट्री ने SUV की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की जिसमें पेट्रोल SUV भी शामिल है. लेटेस्ट एमिशन मानक, पेट्रोल और डीजल फ्यूल की कीमतों के बीच कम हो रहे अंतर और दोनों वर्जन की वाहनों की कीमतों के घर रहे अंतर जैसे तमाम कारकों के कारण भारतीय बाजार में पेट्रोल SUV की बिक्री में उछाल देखने को मिल रही है. अगर आप नई पेट्रोल कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो भारतीय बाजार में बिक रही इन कॉम्पैक्ट पेट्रोल SUV की लिस्ट पर एक नजर डाल सकते हैं. साथ ही इन गाड़ियों की कीमत, इंजन स्पेसिफिकेशन और फीचर के बारे में भी देख सकते हैं. मौजूदा समय में बाजार में उपलब्ध ज्यादातर SUV में एलईडी हेडलाइट्स, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, रियर एसी जैसे तमाम फीचर एक तरह के मिलते हैं. हर एक SUV में दिए गए खास खूबियों और उन्हें क्यों चुने इस तरह के प्रमुख कारणों के बारे में भी यहां देख सकते हैं. Also Read: Honda SP160 का अपाचे आरटीआर 160 और पल्सर 150 से मुकाबला, कौन सी बाइक है बेहतर, कीमत, फीचर देखकर करें फैसला Tata Nexon टाटा नेक्सॉन भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV है. बेस्ट सेलिंग कार होने के पीछे एक कारण ये है कि इसके तमाम वेरिएंट बाजार में उपलब्ध हैं. नेक्सॉन की कीमत 8 लाख रुपये से 13.2 लाख रुपये एक्स-शोरूम के बीच है. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 118bhp का पावर और 170Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए इंजन मैनुअल या AMT गियरबॉक्स विकल्प के साथ आता है. Tata Nexon (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव) सेफ्टी के लिहाज से देखें तो टाटा नेक्सॉन को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल है. बेहतर सेफ्टी रेटिंग वाली यह पहली कॉम्पैक्ट SUV रही जिसमें डुअल एयरबैग, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक, नेविगेशन, सनरूफ जैसे तमाम फीचर शामिल है. क्यों खरीदें टाटा नेक्सॉन: व्यावहारिकता और निर्माण गुणवत्ता (Practicality and build quality). Hyundai Venue हुंडई वेन्यू भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी है. क्रेटा के बाद हुंडई की अगली बेस्ट सेलर SUV है. अपनी विशिष्ट स्टाइल के साथ तमाम फीचर से लैस हुंडई वेन्यू एक प्रैक्टिकल कार है. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन 82bhp पावर और 114Nm टॉर्क करता है. यह एक और इंजन विकल्प 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन में उपलब्ध है जो 118bhp पावर और 172Nm टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. ट्रांसमिशन के लिए इंजन मैनुअल, iMT और DCT गियरबॉक्स विकल्प में आता हैं. Hyundai Venue (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव) हाल ही में हुंडई वेन्यू में एक बड़ा अपडेट देखने को मिला. लेटेस्ट एडिशन में स्मार्ट सनरूफ है, जो वॉयस-एक्टिवेटेड (voice-activated) है और इसमें डुअल-चैनल डैश कैम भी दिया गया है. नई वेन्यू में कई एयरबैग, वॉयस कमांड, कनेक्टेड कार टेक समेत तमाम फीचर मिलते हैं. हुंडई वेन्यू की एक्स-शोरूम कीमत 7.72 लाख रुपये से 13.18 लाख रुपये के बीच है. क्यों खरीदे Hyundai Venue: ये कार फीचर रिच और दमदार इंजन से लैस है. Kia Sonet हुंडई वेन्यू के प्लेटफार्म पर आधारित किआ सॉनेट में वेन्यू की तरह इंजन और गियरबॉक्स विकल्प मिलते हैं. हालांकि डिज़ाइन के मामले में दोनों गाड़ियां एक दूसरे से अलग हैं. युवा ग्राहकों के लिए किआ सोनेट अधिक आकर्षक है. इसकी कीमत 7.79 लाख रुपये से 13.89 लाख रुपये के बीच (एक्स-शोरूम) है. Kia Sonet (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव) किआ सोनेट में वेन्यू के समान फीचर्स मिलते हैं. उम्मीद है जल्द ही इसकी फेसलिफ्ट वर्जन बाजार में पेश की जाएगी. फेसलिफ्टेड सोनेट और भी अधिक आराम, सुविधा और सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी. क्यों खरीदे Kia Sonet: शानदार स्टालिंग, फीचर रिच और दमदार इंजन के कारण इस कार को चुन सकते हैं. Maruti Suzuki Brezza हाल ही में मारुति सुजुकी ब्रेज़ा में अपडेट देखा गया. नई डिज़ाइन खरीदारों के बीच हिट-एंड-मिस रहा. बाजार में आई मारुति जिम्नी ने कई लोगों को भ्रमित कर दिया है क्योंकि जिम्नी कहीं भी जाने का रवैया पेश करती है जबकि ब्रेज़ा में सिर्फ रुख है. भारतीय बाजार में मारुति ब्रेजा की कीमत 8.29 लाख रुपये से 14.14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. ब्रेज़ा को ऑप्शनल CNG के साथ एकमात्र 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है. यह इंजन 103bhp का पावर जनरेट करता है. Maruti Suzuki Brezza (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव) अपडेटेड ब्रेज़ा में पहली बार सनरूफ के साथ कई कनेक्टेड कार टेक, स्मार्टवॉच कम्पैटिबिलिटी और हेड-अप डिस्प्ले मिलते हैं. ये सभी फीचर ब्रेज़ा को और खास बनाते हैं. ब्रेज़ा के गियरबॉक्स विकल्पों में मैनुअल और टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक शामिल है. यह अभी भी अपने सेगमेंट में एक पापुलर SUV है. क्यों खरीदे मारुति ब्रेजा: अपडेटेड ब्रेजा में अब सनरुफ मिलता है. इसमें तमाम टेक फीचर दिए गए है इसलिए इसे चुन सकते हैं. Mahindra XUV300 महिंद्रा XUV300 अपने सेगमेंट में एक अनदेखा कार लग सकता है लेकिन यह महिंद्रा के लिए एक अच्छा सेलर है. नए वेरिएंट की शुरूआत के साथ महिंद्रा व्यापक ग्राहक आधार को पूरा करना चाहता है. 7.99 लाख से 13.44 लाख रुपये के बीच कीमत वाली XUV300 में 1.2-लीटर इंजन या 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन विकल्प मिलते हैं. ये इंजन क्रमशः 109bhp और 129bhp पावर जनरेट करने में सक्षम है. Mahindra XUV300 (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव) आमतौर पर बाकी गाड़ियों में पाए जाने वाले फीचर्स XUV300 में मिलते हैं, हालांकि, स्टीयरिंग व्हील के मोड और दमदार इंजन इसे सेगमेंट के अन्य वाहनों से अलग बनाते हैं. इसके टॉप वेरिएंट में 7 एयरबैग मिलते हैं. क्यों खरीदे Mahindra XUV300: इस कार में दमदार इंजन मिलता है.