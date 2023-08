Top Selling Car Brands in July: जुलाई में इन 5 कार कंपनियों का बाजार पर रहा कब्जा, 14% वृद्धि के साथ मारुति टॉप पर कायम

हमेशा की तरह इस बार भी कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी ने जुलाई में 1,52,126 कारें बेचकर भारतीय बाजार में टॉप पर अपना दबदबा कायम रखा है.

Top Selling Car Brands: इस साल जुलाई में भारतीय बाजार में सबसे अधिक बिकने वाली टॉप 5 कार ब्रांड पर एक नजर डालते है. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

Top 5 Best-Selling Car Brands in July 2023: जुलाई महीना पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनियों के लिए मिला जुला रहा. इस दौरान मंथली आधार पर कुछ कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी कायम रही तो कुछ ने इसमें बढ़ोतरी और गिरावट दर्ज की. यहां जिनका जिक्र किया गया है उनमें से सिर्फ 3 कार बनाने वाली कंपनियों ने मंथली आधार पर 10 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की है. कुछ कंपनियां अपनी बाजार हिस्सेदारी कायम बनाए रखने में कामयाब रही तो वहीं अन्य की बाजार हिस्सेदारी घटी है. इस साल जुलाई में भारतीय बाजार में सबसे अधिक बिकने वाली टॉप 5 कार ब्रांड पर एक नजर डालते है. जुलाई में इन 5 कार कंपनियों ने जमाया बाजार पर कब्जा कार कंपनी जुलाई

2023 जून

2023 मंथली ग्रोथ जुलाई

2022 सलाना

ग्रोथ मारुति

2023 जून

2023 मंथली ग्रोथ जुलाई

2022 सलाना

ग्रोथ मारुति

सुजुकी 1,52,126 1,33,027 14.4% 1,42,850 6.5% हुंडई 50,701 50,001 1.4% 50,500 0.4% टाटा 47,630 47,240 0.8% 47,506 0.3% महिंद्रा 36,205 32,585 11.1% 27,771 30.4% टोयोटा 20,759 18,237 13.8% 19,693 5.4% इन 5 कार कंपनियों ने जमाया बाजार पर कब्जा मारुति सुजुकी हमेशा की तरह इस बार भी कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी ने जुलाई में 1,52,126 कारें बेचकर भारतीय बाजार में टॉप पर अपना दबदबा कायम रखा है. इस साल जून में मारुति ने 1,33,027 कारें बेचीं थी. जिसकी बदौलत कंपनी की बिक्री मंथली आधार पर 14.4 फीसदी बढ़ी है. इंडो-जापानी कार निर्माता कंपनी ने पिछले साल जुलाई में 1,42,850 इकाइयां बेचीं, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री में सालाना आधार पर 6.5 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है. इस साल जुलाई में देश भर में डीलरशिप पर 62,049 यूनिट्स के विस्थापित होने के साथ मारुति के लिए यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री में 166% की वृद्धि हुई. हुंडई जुलाई में 50,701 कारें बेचकर हुंडई इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर रही. बिक्री के मामले में मंथली आधार पर कंपनी ने 1.4 फीसदी की बढ़त हासिल की. पिछले साल इसी महीने के दौरान हुंडई ने 50,500 कारें बेचीं थी. नतीजतन सालाना आधार पर बिक्री में 0.4 फीसदी की मामूली वृद्धि हुई. कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में 0.4 फीसदी की गिरावट देखी गई.