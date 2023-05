Hero Vida से Okinawa तक, रिमूवेबल बैटरी से लैस है ई-स्कूटर, चेक करें टॉप 5 ईवी की कीमत, रेंज समेत सभी फीचर

यहां रिमूवेबल बैटरी या डिटैचेबल बैटरी से लैस टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में जिक्र किया गया है.नए स्कूटर की खरीदारी करने से पहले इन्हें भी एक नजर देख सकते हैं.

भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. (फोटो: एक्सप्रेस ड्राइव)

Top 5 Electric Scooters With Removable Battery: इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिमांड भारतीय बाजार में लगातार बढ़ रहा है. यह सफर को कम खर्चीला बनाता है. साथ ही बैटरी को चार्ज करने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है. इसमें फुल चार्ज बैटरी को आसानी से बदलने की सुविधा भी होती है. ईवी की बैटरी को रिमोट तौर पर भी चार्ज किया जा सकता है. आपकी सहूलियत के लिए यहां ऐसे टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जिक्र किया गया है. इन सभी ई-स्कूटर में रिमुवल बैटरी या डिटैचेबल बैटरी लगी है. नया स्कूटर की खरीदारी करने से पहले इन्हें भी एक नजर देख सकते हैं. Hero Vida हीरो मोटोकॉर्प ने अपने कोब्रांड विडा (Vida) के सहयोग से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में एंट्री किया. कंपनी ने को-ब्रांड के आपसी सहयोग से भारतीय बाजार में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर Vida V1 पेश किया है. हाल ही लॉन्च किए गए ई-स्कूटर को कंपनी ने देश में 1.45 लाख रुपये की कीमत ( एक्स-शोरूम) में पेश किया है. कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर यह ईवी 165 किलोमीटर रेंज की पेशकश करता है. हीरो विडा का दावा है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है. Hero Vida Bounce Infinity Bounce Infinity बाउंस इन्फिनिटी (Bounce Infinity) ईवी में 2 kWh 48V 39 Ah स्वैपेबल बैटरी लगी है इसे हब मोटर (hub motor) के साथ जोड़ा गया है. कंपनी का दावा है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को अधिकतम 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जा सकता है. इसमें दिया गया मोटर अधिकतम 2.9bhp का पावर और 83Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इन्फिनिटी (Infinity) ई-स्कूटर में IP67-रेटेड लीथियम-आयन बैटरी लगी है. कंपनी का दावा है कि बाउंस इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर 4 से 5 घंटे की चार्जिंग पर 85 किलोमीटर का रेंज देता है. इसमें ड्राइवर को दो राइडिंग मोड्स- Eco और Sport देखने को मिलते हैं. Hero Optima CX Hero Electric Scooter ऑप्टिमा सीएक्स (Optima CX) ई-स्कूटर 550W BLDC मोटर से पावर हासिल करता है. इसमें 52.2V, 30Ah लिथियम फॉस्फेट बैटरी लगी ह. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में दिया गया मोटर अधिकतम 1.2bhp का पावर करता है. कंपनी का दावा है कि 4 से 5 घंटे की चार्जिंग पर यह ईवी 140 किलोमीटर रेंज देता है. हीरो ऑप्टिमा सीएक्स को अधिकतम 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जा सकता है. इस ई-स्कूटर की कीमत 62,190 रुपये से 77,490 रुपये के बीच है. Simple Energy One Simple Energy One बैंगलोर की स्टार्ट-अप कंपनी सिंपल एनर्जी के पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर वन (One) में 4.8kWh की बैटरी लगी है. कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर यह ईवी 236 किलोमीटर का रेंज देता है. यह ई-स्कूटर महज 2.7 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है. भारतीय बाजार में इस स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमत 1.10 लाख रुपये है. Okinawa i-Praise Plus Okinawa Praise Pro Okinawa i-Praise Plus इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3.3 kWh लिथियम-आयन रिमूवेबल बैटरी लगी है. कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर यह ई-स्कूटर 139 किलोमीटर तक का रेंज देता है. माइक्रो चार्जर और ऑटो कट फीचर के साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है. स्कूटर को 3 साल की बैटरी गारंटी और 3 साल या 30,000 किमी इलेक्ट्रिक मोटर वारंटी के साथ पेश किया गया है. इस स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमत 1.45 लाख रुपये है. (Article : Arushi Rawat)