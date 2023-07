Harley Davidson X440, Royal Enfield से लकेर Honda CB300R तक, 3 लाख से कम कीमत में आने वाली शानदार रेट्रो बाइक की लिस्ट

Top 5 Retro Roadster Motorcycles under Rs 3 lakh; Triumph Speed 400, Harley X440 & more: भारतीय बाजार में रेट्रो बाइक्स (Retro motorcycles) हमेशा से लोकप्रिय रही है. हाल के दिनों में इस सेगमेंट में तमाम नई बाइक्स लॉन्च की गई जिसके चलते इसने और तेजी से लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया. रेट्रो रोडस्टर पुरानी यादों का एहसास कराते हैं और बेहतर परफार्मेंस के साथ आरामदायक सफर का एक्सपीरियंस भी देते हैं. इस बीच अगर आप कोई नई रेट्रो बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां आपके लिए टॉप 5 रेट्रो रोडस्टर को लिस्टेड किया गया है. लिस्ट में शामिल ये सभी बाइक भारत में 3 लाख रुपये से कम की कीमत में उपलब्ध हैं. 3 लाख से कम कीमत में आने वाली रेट्रो रोडस्टर बाइक की लिस्ट Royal Enfield Hunter 350 Royal Enfield Hunter 350 (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव) रॉयल एनफील्ड हंटर 350 बाइक की कीमत 1.50 लाख रुपये से 1.75 लाख रुपये के बीच है. इस रेट्रो रोडस्टर्स में सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड तकनीक आधारित 349cc इंजन दिया गया है जो 20.2 bhp का पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बाइक में ट्रांसमिशन के लिए इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. Also Read: हुंडई एक्सटर और मारुति फ्रॉन्क्स के CNG मॉडल में कड़ा मुकाबला, आपके लिए क्या है बेहतर, चेक करें कीमत, इंजन समेत ये डिटेल Yezdi Roadster Yezdi Roadster भारत में इस बाइक की कीमत 2.08 लाख रुपये से लेकर 2.14 लाख रुपये के बीच है. Harley-Davidson X440 Harley-Davidson X440 यह भारत में हार्ले डेविडसन की सबसे सस्ती बाइक है. जिसकी कीमत 2.27 लाख रुपये है. Triumph Speed 400 Triumph Speed 400 ट्रॉयम्फ स्पीड 400 बाइक की कीमत 2.33 लाख रुपये है. Honda CB300R Honda-CB300R होंडा के इस नियो-रेट्रो रोडस्टर की एक्स-शोरूम कीमत 2.77 लाख रुपये है. (Article: Shakti Nath Jha)