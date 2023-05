कालेज स्टूडेंट्स के लिए नए स्कूटर की है तलाश? खरीदने से पहले चेक करें TVS Ntorq, Ather 450X समेत इन वाहनों की कीमत, रेंज और फीचर

Top 5 Scooters For University Students: इस साल नया स्कूटर खरीदने का प्लान कर रहे यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट्स यहां बताए गए टू-व्हीलर में से किसी एक को आजमा सकते हैं.

Top 5 Scooters for College Students: अगर आप स्टाइलिश लुक के साथ आरामदायक ड्राइव के लिए वाहन की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए इस लिस्ट में शामिल स्कूटर बेहतर साबित हो सकते हैं. (फोटो : एक्सप्रेस ड्राइव)

Top 5 Scooters For University-College Students: कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं. नए सत्र का आगाज बेहद खास होता है खासकर उन छात्रों के लिए जो अपने साथियों को इंप्रेस करने के लिए खास फीचर और अट्रैक्टिव व्हील से लैस टू्-व्हीलर की तलाश कर रहे हैं. इस स्थिति में ज्यादातर की पहली पसंद बिना गियर वाले स्कूटर होते हैं. और हो भी क्यों न, स्कूटर जो बजट रेंज में होने के साथ कम खर्चीला वाहन भी है. इसे ड्राइव और सफर दोनों आसान है. लुक भी इसका काफी स्टाइलिश होता है. यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्रों की सहूलियत के लिए यहां टॉप 5 स्कूटर की लिस्ट शेयर की गई है. इस साल नए स्कूटर की तलाश कर रहे खरीदार इनमें से किसी एक को आजमा सकते हैं. TVS Ntorq TVS-Ntorq TVS Ntorq 125 युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय स्कूटर्स में से एक है. इसका लुक काफी फैन्सी है. इसमें ढेरों फीचर्स दिए गए हैं. Ntorq 125 स्पोर्टी राइड की पेशकश करता है. इसमें सिंगल-सिलेंडर, RT-Fi के साथ एयर-कूल्ड तकनीक पर आधारित 124.8cc इंजन दिया गया है. यह 9.2 bhp का पावर और 10.5 Nm का टार्क जनरेट करने में सक्षम है. इंजन के साथ CVT जोड़ा गया है. टीवीएस के इस स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमत 84,386 रुपये से 1.04 लाख रुपये के बीच है. Hero Xoom Hero Xoom स्कूटर सेगमेंट की गाड़ियों में हीरो जूम (Hero Xoom 110cc) लेटेस्ट पेशकश है. कंपनी ने अपने इस स्कूटर को फ्रेश डिज़ाइन में पेश किया है. स्कूटर वजन में काफी हल्का भी है. इसमें सिंगल-सिलेंडर, फ्यूल-इंजेक्टेड, एयर-कूल्ड तकनीक पर आधारित 110.9cc इंजन दिया गया है. यह 8.05 bhp का पावर और 8.70 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इंजन के साथ CVT जोड़ा गया है. हीरो जूम की एक्स-शोरूम कीमत 69,099 रुपये से 77,199 रुपये के बीच है. Ather 450X Ather 450X तकनीकी तौर पर स्किल्ड युवाओं के लिए एथर का 450X स्कूटर एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. यह एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है. स्टाइलिश होने के साथ यह ई-स्कूटर तमाम फीचर से लैस है. इसमें 6 kW का इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है. इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3.7 kWh लिथियम-आयन बैटरी लगी है. कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर Ather 450X स्कूटर 146 किमी रेंज की पेशकश करता है. इस ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 98,183 रुपये से 1.28 लाख रुपये के बीच है. Suzuki Burgman Suzuki Burgman Street Suzuki Burgman एक फैंसी 125cc मैक्सी-स्कूटर है. इसका रोड प्रजेंस बेहतर है. यह स्कूटर तमाम फीचर्स से लैस है. सुजुकी के Burgman Street में सिंगल-सिलेंडर, फ्यूल-इंजेक्टेड, एयर-कूल्ड तकनीक पर आधारित 124cc इंजन दिया गया हैय यह इंजन 8.5 bhp का पावर और 10 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. ट्रांसमिशन के लिए इंजन के साथ CVT जोड़ा गया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 93,000 रुपये से 1.12 लाख रुपये के बीच है. Honda Activa 2023 Honda Activa H Smart होंडा एक्टिवा देश में सबसे अधिक बिकने वाला स्कूटर है. यह ज्यादातर लोगों का पसंदीदा टू-व्हीलर है. एक्टिवा में सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड तकनीक पर आधारित 109.51cc इंजन दिया गया है. यह 7.73 bhp का पावर और 8.90 Nm का टार्क जनरेट करने में सक्षम है. ट्रांसमिशन के लिए इंजन के साथ CVT जोड़ा गया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 75,347 रुपये से 81,348 रुपये तक के बीच है. (Article : Shakti Nath Jha)