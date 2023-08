Tork Kratos-R Urban Trim: बाजार में आया क्रेटोस-आर का नया वेरिएंट, 1.67 लाख कीमत, ई-बाइक रेंज और खूबियां चेक करें

Tork Kratos-R Urban ई-बाइक बाजार में उपलब्ध Revolt RV, Oben Rorr और Hop Oxo जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी. इसकी कीमत 1.67 लाख रुपये है.

Tork Kratos-R इलेक्ट्रिक बाइक के अर्बन वेरिएंट के लिए 999 रुपये में ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं. 15 अगस्त से नई ईवी की डिलीवरी शुरू होगी. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

टॉर्क मोटर्स (Tork Motors) ने अपनी Kratos-R इलेक्ट्रिक बाइक के लाइनअप में विस्तार किया. कंपनी ने भारतीय बाजार में इस ई-बाइक का नया वेरिएंट लॉन्च किया. टॉर्क ने शहरी इलाकों के बाइकर्स (city riders) को ध्यान में रखते हुए ईवी के रेंज से बिना समझौता किए Kratos-R के अर्बन ट्रिम की पेशकश की. लेटेस्ट Kratos-R अर्बन ट्रिम की एक्स-शोरूम कीमत 1.67 लाख रुपये है. यह ई-बाइक बाजार में उपलब्ध Revolt RV, Oben Rorr और Hop Oxo जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी. कैसे कर सकते हैं बुक इस साल 15 अगस्त से देश भर के टॉर्क एक्सपीरियंस जोन (शोरूम-Tork Experience Zones) में क्रेटोस-आर अर्बन ट्रिम (Kratos-R Urban trim) उपलब्ध होगा. खरीदार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Kratos-R के लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं. आर्डर देने के लिए उन्हें 999 रुपये टोकन प्राइस के तौर पर चुकाने होंगे. Also Read: 2023 Honda CD110 Dream Deluxe लॉन्च, कीमत 73,400 रुपये से शुरू कितनी है रेंज बाजार में उपलब्ध मौजूदा Kratos-R के प्लेटफार्म पर आधारित अर्बन ट्रिम रोजमर्रा के शहरी आवागमन तक लिमिटेड फीचर के साथ आती है. न्यू ट्रिम होम चार्जिंग सेट-अप के साथ-साथ Kratos-R की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली फीचर की पेशकश करके सिटी यात्री होने पर ध्यान केंद्रित करता है. लेटेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक को अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जा सकता है. बताया जा रहा है कि फुल चार्ज पर लेटेस्ट Kratos-R ‘सिटी’ राइड मोड में 100 किलोमीटर से अधिक का रेंज देती है. नई इलेक्ट्रिक बाइक की खूबियां मौजूदा मॉडल की तुलना में स्टाइलिंग और मोटर के मामले में नई ईवी में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह भारतीय बाजार में खरीदारों के लिए 3 सॉलिड कलर – स्ट्रीकी रेड (Streaky Red), ओशनिक ब्लू (Oceanic Blue) और मिडनाइट ब्लैक (Midnight Black) में उपलब्ध होगा. टेक के लिहाज से देखें तो Kratos-R के न्यू ट्रिम में 4.0 kWh कैपेसिटी की लीथियम-आयन बैटरी लगी है.इसे पावर जनरेशन के लिए इसमें ‘एक्सियल फ्लक्स’ मोटर (‘Axial Flux’) दिया गया है. हाल ही में इसे पेटेंट दिया गया है, जो 96 फीसदी एफिशिएंट है. ये भी जानें टॉर्क Kratos-R के लेटेस्ट ट्रिम में मल्टी-राइड मोड (इको, सिटी और स्पोर्ट्स), रिवर्स मोड, फास्ट चार्जिंग, इन-ऐप नेविगेशन, ब्लूटूथ पर लाइव डैश, ट्रैक मोड एनालिटिक्स, स्मार्ट एनालिटिक्स और गाइड मी होम लाइट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं. शुरूआत में खरीदार 30 दिनों तक इन सभी फीचर का आनंद ले सकेंगे. आगे भी सभी फीचर का इस्तेमाल करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को पैसे खर्च करने होंगे. इच्छुक ग्राहक ईवी की खरीदारी के 6 महीने के भीतर 20,000 रुपये का भुगतान कर आगे भी सभी फीचर्स को इस्तेमाल के लिए जारी रख सकते हैं.