Toyota Innova Hycross: नई इनोवा हाईक्रॉस खरीदने के लिए करना होगा 2 साल का इंतजार, इन टॉप वैरिएंट की बुकिंग रुकने की ये है वजह

Toyota Innova Hycross Hybrid Bookings Halted; Over 2 years Waiting Period: टोयोटा (Toyota) ने दिसंबर 2022 में अपनी नई इनोवा हाईक्रॉस (Innova Hycross) पेश की थी. खरीदारों की ओर से कंपनी की इस प्रीमियम MPV के लिए जबरदस्त रिस्पांस मिली. टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के टॉप-वैरिएंट ZX और ZX (O) की बुकिंग अब अस्थायी रूप से रोक दी गई है. कंपनी के मुताबिक यह कदम लेटेस्ट इनोवा हाईक्रॉस की अत्यधिक मांग और जारी सप्लाई चेन को देखते हुए उठाया गया है. Toyota Innova Hycross Bookings Halted: ये है वजह टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि हाल ही में SUV की बढ़ती मांग के बीच ग्राहकों की जरूरतों को देखते हुए लेटेस्ट इनोवा हाईक्रॉस को लॉन्च किया गया. लॉन्चिंग के कुछ ही महीनों के भीतर खरीदारों ने इस प्रीमियम MPV इनोवा हाइक्रॉस के सभी वैरिएंट को काफी पसंद किया. कंपनी ने ग्राहकों के इस रिस्पांस के लिए आभार प्रकट की है. Vande Bharat Express: देश को आज मिलेगी 12वीं और 13वीं वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी इसी आधिकारिक बयान में आगे कहा कि जारी आपूर्ति चुनौतियों के कारण 8 अप्रैल 2023 से नई इनोवा हाईक्रॉस के टॉप वैरिएंट ZX और ZX (O) की बुकिंग अस्थायी तौर पर रोके जाने की घोषणा करने पर कंपनी को खेद है. हालांकि इस बीच इनोवा हाईक्रॉस की बाकी वैरिएंट- हाइब्रिड और पेट्रोल दोनों की बुकिंग जारी है. टोयोटा ने अपने इस बयान में कहा कि नई इनोवा हाइक्रॉस के संबंधित टॉप वैरिएंट के लिए जल्द से जल्द बुकिंग फिर से शुरू करने की पूरी कोशिश की जा रही है. Toyota Innova Hycross: इंजन और गियरबॉक्स टोयोटा अपनी बिल्कुल नई इनोवा हाईक्रॉस को दो पेट्रोल इंजन के साथ पेश कर रही है. इस प्रीमियम MPV में 4-सिलेंडर 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन 171 bhp का पावर और 205 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. ट्रांसमिशन के लिए इस इंजन के साथ CVT जोड़ा गया है. दूसरे पावरट्रेन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर के साथ TNGA आधारित 4 सिलेंडर 2.0-लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह मोटर संयुक्त तौर पर 183 bhp का पावर जरनेट करता है. है. इसमें मोटर के साथ e-CVT जोड़ा गया है. Toyota Innova Hycross: कीमत और मुकाबला टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की एक्स-शोरूम कीमत 18.55 लाख रुपये से 29.72 लाख रुपये के बीच है. जानकारी के मुताबिक, नई इनोवा हाईक्रॉस के पेट्रोल वैरिएंट्स के लिए छह से सात महीने की वेटिंग पीरिएड है. वहीं कुछ शहरों में हाइब्रिड वैरिएंट्स दो साल से ज्यादा का वेटिंग पीरियड बताई जा रही है. टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस MG Hector Plus, Hyundai Alcazar समेत कई गाड़ियों को टक्कर देती है.