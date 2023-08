Toyota Rumion से उठा पर्दा, मारुति अर्टिगा आधारित MPV में हैं कई शानदार फीचर, चेक डिटेल

Toyota Rumion: टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने एमपीवी (MPV) सेगमेंट में प्रवेश करते हुए अपनी बिल्कुल नई टोयोटा रुमियन से पर्दा उठा दिया है.

Toyota Rumion: इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाइक्रॉस और वेलफायर के बाद रुमियन भारत में टोयोटा की चौथी एमपीवी है.