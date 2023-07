Triumph Speed 400, Scrambler 400 X की बुकिंग शुरू, 5 जुलाई को होगी लॉन्च

भारतीय बाजार में ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X बाइक 5 जुलाई, 2023 को लॉन्च होगी और इसी दिन दोनों की कीमतों का खुलासा भी होगा.

ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X की हाल ही में लंदन में ग्लोबल डेब्यू की गई.

Triumph Speed 400, Scrambler 400 X bookings Open: ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X की हाल ही में लंदन में ग्लोबल डेब्यू की गई. बजाज और ट्रायम्फ के आपसी साझेदारी से ये पहली बाइक की सेट है जिसे देश में बनाई गई है. आधिकारिक तौर पर दोनों अपकमिंग बाइक के लिए प्री-बुकिंग ओपन हो चुकी है. भारतीय बाजार में ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X बाइक 5 जुलाई, 2023 को लॉन्च होगी और इसी दिन दोनों की कीमतों का खुलासा भी होगा. Triumph Speed 400, Scrambler 400 X: बुकिंग और कीमत ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X की बुकिंग अब ट्रायम्फ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर ओपन हो चुकी है. कोई भी इस नई बाइक के लिए 2,000 रुपये का टोकन खरीदकर आर्डर कर सकता है. टोकन के लिए चुकाई गई राशि रिफंडेबल है. उम्मीद है कि लॉन्च के बाद देश में स्पीड 400 सबसे किफायती ट्रायम्फ मोटरसाइकिल होगी और इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 3 लाख रुपये होने का अनुमान है. स्क्रैम्बलर 400X अपने नियो-रेट्रो रोडस्टर की तुलना में थोड़ी महंगी होगी. Also Read: GIFT Nifty: आज से SGX Nifty बना गिफ्ट निफ्टी, निवेशकों के लिए क्‍या है इस अहम बदलाव का मतलब Triumph Speed 400, Scrambler 400 X: इंजन और गियरबॉक्स ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400 में सिंगल सिलेंडर, लिक्विड कुल्ड, 4 वाल्व, DOHCऔर नए TR सीरीज का 398.15cc इंजन मिलेगा. यह इंजन 39.5 bhp का पावर और 37.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इंजन को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इसमें स्लिप और असिस्ट क्लच भी मिलता है. Triumph Speed 400, Scrambler 400 X: हार्डवेयर और फीचर ट्रायम्फ की नई 400cc बाइक में 43 मिमी का अपसाइड-डाउन (USD) फ्रंट फोर्क्स और रियर साइड में गैस-चार्ज्ड मोनो-शॉक एब्जॉर्बर मिलता है. ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो नई बाइक के दोनों एंड पर डुअल चैनल एबीएस के साथ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. फीचर की बात करें तो इसमें LED हेडलैंप, LCD के साथ एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम समेत तमाम फीचर जोड़े गए हैं.