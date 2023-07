Triumph Speed 400 vs Royal Enfield Classic 350: कौन सी बाइक है बेहतर? कीमत, इंजन समेत ये डिटेल देख करें फैसला

Triumph Speed 400 vs Royal Enfield Classic 350: ट्रायम्फ स्पीड 400 की एक्स-शोरूम कीमत 2.33 लाख रुपये है जबकि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की कीमत 1.93 लाख रुपये से 2.25 लाख रुपये के बीच है.

ट्रायम्फ स्पीड 400 बाइक का बाजार में उपलब्ध रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से मुकाबला है. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

Triumph Speed 400 vs Royal Enfield Classic 350: ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी नई रेट्रो रोडस्टर पेश की. कंपनी ने नियो-रेट्रो रोडस्टर ट्रायम्फ स्पीड 400 को 2.33 लाख रुपये के एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. खरीदारों की तरफ से इस बाइक के लिए बेहतर प्रतिक्रिया मिल रही है. ट्रायम्फ स्पीड 400 बाइक का बाजार में उपलब्ध रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से कड़ा मुकाबला है. अगर आप इन दोनों में से किसी एक को खरीदने पर विचार कर रहे हैं तो यहां कीमत, डायमेंशन, इंजन समेत अन्य स्पेक पर आधारित तुलना डिटेल देख अपने लिए बेहतर चुन सकते हैं. Triumph Speed 400 (एक्सप्रेस ड्राइव फोटो) Triumph Speed 400 vs Royal Enfield Classic 350: इंजन और गियरबॉक्स ट्रायम्फ स्पीड 400 रेट्रो रोडस्टर में सिंगल-सिलेंडर वाला लिक्विड-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड तकनीक आधारित 398.15cc का इंजन दिया गया है जो 39.5 bhp का पावर और 37.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. वहीं दूसरी तरफ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में सिंगल-सिलेंडर, एयर और ऑयल-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड तकनीक आधारित 349.34cc का इंजन मिलता है. यह इंजन 19.9 bhp का पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. Also Read: पीएम मोदी फ्रांस के बाद अबू धाबी के लिए रवाना, UAE में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद से करेंगे मुलाकात Triumph Speed 400 vs Royal Enfield Classic 350: कीमत लेटेस्ट ट्रायम्फ स्पीड 400 की एक्स-शोरूम कीमत 2.33 लाख रुपये है. कंपनी ट्रायम्फ स्पीड 400 पर अपने पहले 10,000 खरीदारों को 10,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दे रही है. वहीं दूसरी तरफ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की एक्स-शोरूम कीमत 1.93 लाख रुपये से लेकर 2.25 लाख रुपये के बीच है. Triumph Speed 400 vs Royal Enfield Classic 350: डायमेंशन स्पेसिफिकेशन टायम्फ स्पीड 400 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 लंबाई 2091 मिमी 2145 मिमी चौड़ाई 814 मिमी 785 मिमी ऊंचाई 1084 मिमी 1090 मिमी व्हील बेस 1377 मिमी 1390 मिमी सीट हाइट 790 मिमी 805 मिमी वजन 176 किलो 195 किलो फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर 13 लीटर दोनों बाइक्स का डायमेंशन संबंधी डिटेल Triumph Speed 400 vs Royal Enfield Classic 350: फीचर्स ट्रायम्फ स्पीड 400 में 43mm का USD फ्रंट फॉर्क्स दिया गया है. इस बाइक के रियर साइड में मोनो-शॉक एब्जॉर्बर मिलता है. वहीं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में टेलीस्कोपिक फॉर्क देखने को मिलता है. इसमें डुअल स्प्रिंग-लोडेड शॉकर दिया गया हैं.ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इन दोनों बाइक्स में डुअल चैनल ABS के साथ दोनों एंड पर डिस्क ब्रेक दिया गया है. फीचर्स के मामले में ट्रायम्फ स्पीड 400 रेट्रो रोडस्टर स्लिप एंड असिस्ट क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल, एलईडी लाइटिंग जैसे तमाम खूबियों से लैस है और यह इस मामले में रॉयल एनफील्ड से कहीं ज्यादा बेहतर है. (Article: Shakti Nath Jha)