TVS के नए स्कूटर का टीजर आया सामने, 23 अगस्त को होगा लॉन्च, OLa S1 Pro, Ather 450X से मुकाबला

TVS teases a new electric scooter: टीवीएस का नया ई-स्कूटर 23 अगस्त 2023 को दुबई में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

OnePlus Ace 2 Pro or Redmi K60 Ultra: क्या आप सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स की दावा करने वाली इन कंपनियों पर कर रहे हैं विचार?