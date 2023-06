Upcoming Cars in June 2023: होंडा एलिवेट से मारुति जिम्नी तक, इस महीने बाजार में आने वाली हैं ये शानदार गाड़ियां

Upcoming Cars in June: इस महीने भारतीय बाजार में कई शानदार कारें आने वाली हैं. जिनमें से टॉप 5 गाड़ियों-Honda Elevate, Maruti Suzuki Jimny 5-door SUV, BMW M2, Mercedes-AMG SL 55, Volkswagen Taigun और Virtus Manual की लॉन्च तारीख और अन्य डिटेल यहां देख सकते हैं.

Upcoming-Cars in June 2023: भारतीय बाजार में पेश की जाने वाली कारों में से एक मिड साइज SUV Honda Elevate से इस महीने की 6 तारीख को पर्दा उठेगा. (फोटो : एक्सप्रेस ड्राइव)

Upcoming Cars in India in June 2023: कार बनाने वाली कंपनियों के लिए जून महीना काफी दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि भारतीय बाजार में ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से इस महीने कुछ मोस्ट अवेटेड गाड़ियां लॉन्च की जाने वाली है. नई कारें विभिन्न प्राइस सेगमेंट में होंगी. जून 2023 में भारतीय बाजार में पेश की जाने वाली टॉप 5 शानदार कारों के लॉन्च होने की तारीख और अन्य ब्योरा यहां देख सकते हैं. जून में लॉन्च होने वाली टॉप 5 कार भारतीय बाजार में आने वाली टॉप 5 कारों- होंडा एलिवेट (Honda Elevate), मारुति सुजुकी जिम्नी 5 डोर (Maruti Suzuki Jimny 5-door SUV), BMW M2, Mercedes-AMG SL 55, Volkswagen Taigun और Virtus Manual के लॉन्च तारीख और अन्य डिटेल यहां दिया गया है. होंडा एलिवेट (Honda Elevate) Honda Elevate SUV भारतीय बाजार में होंडा एलिवेट (Honda Elevate) से 6 जून को पर्दा उठेगा. यह कंपनी बिल्कुल नई मिड साइज SUV है. अपकमिंग कार होंडा सिटी के प्लेटफार्म पर आधारित है. एलिवेट लेवल 2 ADAS समेत ढेरों फीचर से लैस है. एलिवेट को दो इंजन विकल्प मिलने की संभावना है. जिसमें से एक 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और दूसरा 1.5-लीटर Atkinson साइकिल स्ट्रांग हाइब्रिड इंजन शामिल हो सकता है. Atkinson हाइब्रिड के साथ 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स मिलने की उम्मीद है. Maruti Brezza, Kia Sonet, Carens; देश में सबसे अधिक बिकने वाली कारों की लिस्ट, किस मॉडल की कितनी है कीमत मारुति सुजुकी जिम्नी (Maruti Suzuki Jimny) Maruti Suzuki Jimny मारुति सुजुकी जिम्नी (Maruti Suzuki Jimny) इस साल की मोस्ट अवेटेड SUV में से एक है. कंपनी अपने अपकमिंग कार के माइलेज का पहले ही खुलासा कर चुकी है. इस महीने की 7 तारीख यानी 7 जून को कीमतों का भी एलान मारुति करेगी. Jimny 5-डोर SUV में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया होगा जो 103 bhp पावर और 134 Nm टॉर्क जनरेट करेगा. ट्रांसमिशन के लिए इस इंजन के साथ 5-स्पीड MT और 4-स्पीड AT गियरबॉक्स जोड़ा गया होगा. बेहतर ऑफ-रोड कैपेबिलिटी के लिए इसमें AllGrip Pro 4X4 सिस्टम भी मिलेगा. EV Price Hike: इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर के दाम बढ़े, चेक करें Ola, Ather, TVS समेत इन ईवी की नई और पुरानी कीमत BMW M2 BMW M2 जून 2023 में लॉन्च की जाने वाली कारों की लिस्ट में अगला नाम बीएमडब्ल्यू एम2 (BMW M2) का है. M2 इस Bavarian कार निर्माता की सबसे स्पोर्टी कारों में से एक है. BMW M2 की सेकंड-जेनरेशन मॉडल इसी महीने देश में लॉन्च की जाएगी. नई बीएमडब्ल्यू एम2 में 3.0 लीटर, ट्विन-टर्बो, इनलाइन-सिक्स इंजन मिलेगा जो 460 bhp पावर और 550 Nm टॉर्क जनरेट करेगा. ट्रांसमिशन के लिए इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 8-स्पीड AT जुड़ा होगा. Volkswagen Taigun और Virtus Manual Volkswagen Virtus फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) इस महीने ताइगुन (Taigun) और वर्टस (Virtus) के वेरिएंट को भारतीय बाजार में पेश करेगी. नई कार 1.5-लीटर TSI पेट्रोल इंजन से लैस होगा. इसमें ट्रांसमिशन के लिए इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स जोड़ा गया होगा. यह इंजन 148 bhp का पावर और अधिकतम 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके अलावा इंजन के साथ 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स का भी विकल्प मौजूद है. Mercedes AMG SL 55 Mercedes AMG SL55 जून में लॉन्च की जाने वाली टॉप 5 कारों की लिस्ट में आखिरी नाम Mercedes AMG SL 55 का है. Mercedes-Benz SL भारत में 12 साल बाद वापसी कर रही है और 22 जून को लॉन्च होगी. पावर जनरेशन के लिए मर्सिडीज-बेंज के AMG SL 55 कार में 4.0 लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन मिलेगा. यह इंजन 469 bhp पावर और 700 Nm टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए इंजन के साथ 9-स्पीड AT गियरबॉक्स जोड़ा गया है. नई कार की अधिकतम स्पीड 295 किलोमीटर प्रति घंटे है. (Article : Shakti Nath Jha)