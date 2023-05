Volkswagen Taigun और Virtus के नए वैरिएंट से उठा पर्दा, इस साल जून से बिक्री होगी शुरू

Volkswagen India Unveils New Variants of Taigun and Virtus: फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) ने टाइगुन (Taigun) और वर्टस (Virtus) के नए वैरिएंट से पर्दा उठाया. कंपनी ने एक कार्यक्रम में दौरान नए वैरिएंट की झलक पेश की. इस दौरान जीटी लिमिटेड कलेक्शन (GT Limited Collection) के नए वैरिएंट का भी अनावरण किया गया. सभी नए वैरिएंट और जीटी लिमिटेड कलेक्शन वाले वैरिएंट भारतीय बाजार में इस साल जून के महीने से आने शुरू होंगे.

कार बनाने वाली कंपनी फॉक्सवैगन ने वर्टस जीटी प्लस (Virtus GT Plus) लाइन-अप के टॉप वैरिएंट को मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पेश किया. इस वैरिएंट में TSI EVO आधारित 1.5 लीटर इंजन दिया गया है. फॉक्सवैगन टाइगुन (Volkswagen Taigun) के दो नए वैरिएंट्स में GT Plus MT और GT DSG शामिल हैं. लावा ब्लू कलर (Lava Blue colour) एक नया स्कीम जोड़ा गया है. इस कलर स्कीम को वर्टस और टाइगुन के सभी वैरिएंट में शामिल किया गया है.

Volkswagen Taigun GT

ये नए कलर वैरिएंट हुए शामिल

फॉक्सवैगन इंडिया के ‘जीटी लिमिटेड कलेक्शन’ में Virtus GT Plus DSG और GT Plus मैनुअल वैरिएंट को डीप ब्लैक पर्ल (Deep Black Pearl) कलर में शामिल किया गया है. वहीं दूसरी तरफ Taigun GT Plus DSG और GT Plus मैनुअल वैरिएंट को डीप ब्लैक पर्ल (Deep Black Pearl) कलर के अलावा कार्बन स्टील ग्रे मैट (Carbon Steel Grey Matte) स्कीम के साथ भी पेश किया गया है.

इस सब के अलावा जीटी लिमिटेड कलेक्शन’ के हिस्से के रूप में ताइगुन ‘स्पोर्ट’ और ‘ट्रेल’ पर आधारित अपकमिंग स्पेशल एडिशन को शोकेस किया गया. साथ ही Taigun GT Plus मैनुअल और DSG वैरिएंट की झलक नए एक्सटीरियर बॉडी कलर- मैट कार्बन स्टील ग्रे में देखने को मिला. परफॉरमेंस लाइन पर स्पोर्टी अपील को और बढ़ाते हुए फॉक्सवैगन इंडिया ने टाइगुन (Taigun) और वर्टस (Virtus) के जीटी प्लस वैरिएंट को डीप ब्लैक पर्ल कलर स्कीम के साथ पेश किया.

जून से बिक्री होगी शुरू

टाइगुन और वर्टस कार लाइनअप में नए वैरिएंट के शामिल किए जाने के मौके पर फॉक्सवैगन पैसेंजर कार्स इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता ने कहा कि कंपनी ने 3 नए वैरिएंट Virtus GT Plus मैनुअल, Taigun GT Plus मैनुअल और Taigun GT DSG पेश किए. बाजार में इन ज्यादा वैरिएंट की मौजूदगी होने से ग्राहकों के पास खरीदारी के लिए कई विकल्प उपलब्ध होंगे. उन्होंने बताया कि ‘जीटी लिमिटेड कलेक्शन (GT Limited collection) में डीप ब्लैक पर्ल (Deep Black Pearl) कलर में Virtus GT plus के DSG व मैनुअल वैरिएंट और डीप ब्लैक पर्ल व कार्बन स्टील ग्रे मैट (Carbon Steel Grey Matte) कलर स्कीम में Taigun GT Plus के DSG और मैनुअल वैरिएंट शामिल किए जाने हैं. ये सभी नए वैरिएंट बाजार में इस साल जून के महीने से आने शुरू होंगे.